İstanbul'da yer alan 32 yıllık Türk devi Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi A.Ş. hakkında devam eden konkordato davasında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket için mahkeme, mali toparlanma sürecini desteklemek amacıyla "kesin mühlet" kararı verdi.

​1 YILLIK KORUMA KALKANI DEVREYE GİRDİ

​İstanbul’daki ilgili mahkemenin verdiği ara karara göre; Davacı şirkete 26 Şubat 2026 saat 16:32'den itibaren başlamak üzere bir (1) yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmedildi. Bu karar, şirketin alacaklılara karşı yasal koruma altına girdiği ve mali projesini hayata geçirmek için zaman kazandığı anlamına geliyor.

​KOMİSER HEYETİ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

​Mahkeme, geçici mühlet aşamasında atanan konkordato komiser heyetinin, kesin mühlet süresince de görevine devam etmesine karar verdi. Uzman heyet, şirketin operasyonlarını ve nakit akışını denetleyerek alacaklıların haklarını gözetmeye devam edecek.

​KRİTİK DURUŞMA 2027’DE

​Tek-Çelik A.Ş.’nin mali geleceğini belirleyecek ve kesin mühletin gidişatının değerlendirileceği bir sonraki duruşma tarihi de netleşti. Mahkeme, komiser heyetinin raporları doğrultusunda sürecin devam edip etmeyeceğini takdir etmek üzere:

​Duruşma Tarihi: 11 Şubat 2027

​Duruşma Saati: 14:00

TEK-ÇELİK

1994 yılında kurulan TEK-ÇELİK İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi A.Ş., çelik konstrüksiyon, altyapı ve taahhüt projelerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin merkezi, İstanbul'da yer alıyor. Toplam 20 milyon TL sermayesi bulunan firma, uzun yıllardır hem yurt içi hem de yurt dışı projelerde aktif rol alıyor. Firmanın pek çok projede imzası bulunuyor.