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Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası, 2026 yılının ilk ayında faiz indirimiyle başlamıştı. 22 Ocak 2026 tarihinde alınan kararla politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 38’den yüzde 37’ye çekilmişti.

Ancak bu karar sonrasında TCMB, sıkı para politikası duruşunu koruyarak tam 9 ay boyunca faiz oranlarında değişikliğe gitmemişti. Mart, Nisan, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında gerçekleştirilen 5 ardışık toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde kalmıştı.

9 AY SONRA BİR İLK: FAİZDE İNDİRİME GİDİLDİ

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi. 9 ay sonra ilk kez Merkez Bankası faizde indirime gitmiş oldu.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirme kararı aldı.

YUKARI YÖNLÜ RİSK ENFLASYONDA SÜRÜYOR

Aylık dalgalanmalarda enflasyondaki gerileme, arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiği raporda belirtilirken, jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü risklerin sürdüğü uyarısında da bulunuldu.

'BİR BOZULMA OLMASI DURUMUNDA PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAKTIR'

Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edildiği raporda yer aldı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirleceği açıklamada belirtildi.

Gelecek faizlere dair ise enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği de açıklandı. Raporda, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi dikkat çekti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

PİYASA DA İNDİRİM BEKLİYORDU

Ekim ayı toplantısı öncesi anketlerde, piyasada indirim bekleniyordu. Beklenti anketlerine katılan uzmanların ağırlıklı görüşü, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36 seviyesine çekileceği yönündeydi.