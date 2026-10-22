İkinci el otomobil alımında motorun dayanıklılığı, aracın kilometresi kadar bakım geçmişine de bağlı. Bazı motorlar, doğru kullanıldığında 200 bin kilometreyi aşmasına rağmen tercih edilebiliyor. Webtekno, öne çıkan 10 seçeneği ve satın alırken kontrol edilmesi gereken noktaları listeledi.
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi
İkinci el otomobil alırken kilometre tek başına belirleyici değil. Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota, Honda ve Mazda gibi markaların bazı benzinli ve dizel motorları, düzenli bakımla yüksek kilometrelerde de kullanılabiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
1. Volkswagen 1.9 TDI
Golf, Bora ve Passat modellerinde kullanılan bu dizel motor, sağlam mekanik yapısı ve yedek parça erişimiyle biliniyor. Ancak araçların yaşı nedeniyle turbo, yakıt sistemi ve triger bakımı mutlaka incelenmeli.
2. Fiat 1.3 MultiJet
Linea, Punto, Fiorino ve Doblo modellerinde bulunan motor; düşük tüketimi, yaygın servis ağı ve kolay parça teminiyle öne çıkıyor. Yağ değişimleri ihmal edildiğinde zincir ve gergi sorunları yaşanabildiğinden triger sisteminin bakım gerektirmediği düşünülmemeli.
3. Renault 1.5 dCi
Clio, Megane, Symbol ve bazı Dacia modellerinde kullanılan bu dizel ünite, ekonomik yakıt tüketimi ve yaygın servis olanaklarıyla dikkat çekiyor. Satın alma öncesinde yağ bakım kayıtları, turbo, enjektörler ve triger kayışının değişim tarihi kontrol edilmeli.
4. Hyundai ve Kia 1.6 CRDi
i30 ve Ceed modellerinin yanı sıra bazı SUV araçlarda da kullanılan bu motor, yakıt ekonomisi ve dayanıklılığıyla tercih edilebiliyor. Yüksek kilometrede değerlendirilmesi için bakımlarının düzenli yapılmış olması önemli.
5. Volvo 2.4 D5
Beş silindirli, alüminyum bloklu bu dizel motor Volvo tarafından geliştirildi. S60, S80, V70, XC70 ve bazı XC90 versiyonlarında kullanıldı. Silindirler arasındaki yük dağılımının titreşim kaynaklı aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğu motor, yüksek torku ve uzun yol dayanıklılığıyla tanınıyor.
6. Toyota 1.6 1ZR-FE
Corolla ve Auris'in bazı versiyonlarında bulunan atmosferik benzinli motor, turbo içermeyen sade yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek kilometreli araçlarda yağ tüketimi, soğutma sistemi ve geçmişte hararet yaşanıp yaşanmadığı araştırılmalı.
7. Renault 1.6 16V K4M
Clio, Megane ve Symbol modellerinde kullanılan bu atmosferik motor; ustaların aşinalığı ve yedek parça kolaylığı sayesinde bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor. Ateşleme bobinleri, krank sensörü, soğutma sistemi ve triger kayışının geçmişi incelenmeli.
8. Honda K20 ve K24
Honda'nın farklı modellerinde kullanılan 2.0 litrelik K20 ve 2.4 litrelik K24, sağlam mekanik yapılarıyla biliniyor. Ancak yüksek devirli kullanım, performans amaçlı değişiklikler ve aksatılan bakımlar motor ömrünü kısaltabiliyor.
9. Toyota 1.5 1NZ-FE
Başta Yaris olmak üzere çeşitli Toyota modellerinde yer alan bu atmosferik motor, şehir içindeki ekonomik kullanımı ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de 1.6 litrelik Corolla motoru kadar yaygın olmadığından, satın alınacak aracın motor kodu doğrulanmalı.
10. Mazda 2.0 Skyactiv-G
Mazda3, Mazda6 ve CX-5'in bazı versiyonlarında kullanılan bu atmosferik benzinli motor, performans ile yakıt verimliliğini dengelemeyi amaçlıyor. Düzenli bakım ve doğru motor yağı kullanımı, yüksek kilometrelerde değerlendirilmesinde önem taşıyor.
İkinci el araç alırken yalnızca kilometreye veya motorun bilinen ününe güvenilmemeli. Bakım kayıtları, kullanım geçmişi ve mekanik durum birlikte değerlendirilerek turbo, enjektör, triger, soğutma sistemi ve yağ tüketimi gibi unsurlar kontrol edilmeli.