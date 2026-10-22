200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi

İkinci el otomobil alımında motorun dayanıklılığı, aracın kilometresi kadar bakım geçmişine de bağlı. Bazı motorlar, doğru kullanıldığında 200 bin kilometreyi aşmasına rağmen tercih edilebiliyor. Webtekno, öne çıkan 10 seçeneği ve satın alırken kontrol edilmesi gereken noktaları listeledi.