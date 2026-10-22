Yeniçağ Gazetesi
22 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv 200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi

200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi

İkinci el otomobil alırken kilometre tek başına belirleyici değil. Volkswagen, Fiat, Renault, Toyota, Honda ve Mazda gibi markaların bazı benzinli ve dizel motorları, düzenli bakımla yüksek kilometrelerde de kullanılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 1

İkinci el otomobil alımında motorun dayanıklılığı, aracın kilometresi kadar bakım geçmişine de bağlı. Bazı motorlar, doğru kullanıldığında 200 bin kilometreyi aşmasına rağmen tercih edilebiliyor. Webtekno, öne çıkan 10 seçeneği ve satın alırken kontrol edilmesi gereken noktaları listeledi.

1 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 2

1. Volkswagen 1.9 TDI

Golf, Bora ve Passat modellerinde kullanılan bu dizel motor, sağlam mekanik yapısı ve yedek parça erişimiyle biliniyor. Ancak araçların yaşı nedeniyle turbo, yakıt sistemi ve triger bakımı mutlaka incelenmeli.

2 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 3

2. Fiat 1.3 MultiJet

Linea, Punto, Fiorino ve Doblo modellerinde bulunan motor; düşük tüketimi, yaygın servis ağı ve kolay parça teminiyle öne çıkıyor. Yağ değişimleri ihmal edildiğinde zincir ve gergi sorunları yaşanabildiğinden triger sisteminin bakım gerektirmediği düşünülmemeli.

3 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 4

3. Renault 1.5 dCi

Clio, Megane, Symbol ve bazı Dacia modellerinde kullanılan bu dizel ünite, ekonomik yakıt tüketimi ve yaygın servis olanaklarıyla dikkat çekiyor. Satın alma öncesinde yağ bakım kayıtları, turbo, enjektörler ve triger kayışının değişim tarihi kontrol edilmeli.

4 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 5

4. Hyundai ve Kia 1.6 CRDi

i30 ve Ceed modellerinin yanı sıra bazı SUV araçlarda da kullanılan bu motor, yakıt ekonomisi ve dayanıklılığıyla tercih edilebiliyor. Yüksek kilometrede değerlendirilmesi için bakımlarının düzenli yapılmış olması önemli.

5 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 6

5. Volvo 2.4 D5

Beş silindirli, alüminyum bloklu bu dizel motor Volvo tarafından geliştirildi. S60, S80, V70, XC70 ve bazı XC90 versiyonlarında kullanıldı. Silindirler arasındaki yük dağılımının titreşim kaynaklı aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğu motor, yüksek torku ve uzun yol dayanıklılığıyla tanınıyor.

6 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 7

6. Toyota 1.6 1ZR-FE

Corolla ve Auris'in bazı versiyonlarında bulunan atmosferik benzinli motor, turbo içermeyen sade yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek kilometreli araçlarda yağ tüketimi, soğutma sistemi ve geçmişte hararet yaşanıp yaşanmadığı araştırılmalı.

7 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 8

7. Renault 1.6 16V K4M

Clio, Megane ve Symbol modellerinde kullanılan bu atmosferik motor; ustaların aşinalığı ve yedek parça kolaylığı sayesinde bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor. Ateşleme bobinleri, krank sensörü, soğutma sistemi ve triger kayışının geçmişi incelenmeli.

8 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 9

8. Honda K20 ve K24

Honda'nın farklı modellerinde kullanılan 2.0 litrelik K20 ve 2.4 litrelik K24, sağlam mekanik yapılarıyla biliniyor. Ancak yüksek devirli kullanım, performans amaçlı değişiklikler ve aksatılan bakımlar motor ömrünü kısaltabiliyor.

9 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 10

9. Toyota 1.5 1NZ-FE

Başta Yaris olmak üzere çeşitli Toyota modellerinde yer alan bu atmosferik motor, şehir içindeki ekonomik kullanımı ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de 1.6 litrelik Corolla motoru kadar yaygın olmadığından, satın alınacak aracın motor kodu doğrulanmalı.

10 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 11

10. Mazda 2.0 Skyactiv-G

Mazda3, Mazda6 ve CX-5'in bazı versiyonlarında kullanılan bu atmosferik benzinli motor, performans ile yakıt verimliliğini dengelemeyi amaçlıyor. Düzenli bakım ve doğru motor yağı kullanımı, yüksek kilometrelerde değerlendirilmesinde önem taşıyor.

11 12
200 bin kilometre üzerinde de tercih edilebilecek 10 otomobil motoru listelendi - Resim: 12

İkinci el araç alırken yalnızca kilometreye veya motorun bilinen ününe güvenilmemeli. Bakım kayıtları, kullanım geçmişi ve mekanik durum birlikte değerlendirilerek turbo, enjektör, triger, soğutma sistemi ve yağ tüketimi gibi unsurlar kontrol edilmeli.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro