UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında Alman temsilcisi RB Leipzig’i 4-1 mağlup etti. İspanyol ekibinin ikinci golünü milli futbolcu Arda Güler kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında Alman ekibi RB Leipzig’i konuk etti.
Ev sahibi takım, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Real Madrid’in gollerini 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis’ten geldi.
ARDA ŞAMPİYONLAR LİGİNİ DE BOŞ GEÇMEDİ
Milli futbolcu Arda Güler, Sevilla karşısında ligde attığı golün ardından Şampiyonlar Ligi’nde de RB Leipzig ağlarını havalandırdı. Genç yıldız, üst üste kaydettiği gollerle futbolseverlerin dikkatini çekmeyi sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Como: 4 - Manchester United: 1
Lille: 2 - Galatasaray: 4
Real Madrid: 4 - RB Leipzig: 1
Club Brugge: 3 - Lens: 0
Bayern Münih: 2 - Arsenal: 2
Inter: 1 - Shakhtar Donetsk: 0
Aston Villa: 3 - Viking: 1
Real Betis: 1 - Feyenoord: 0
Sporting: 2 - LASK: 3