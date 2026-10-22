MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve 21 Ekim eleme adaylarının kimler olduğu, yeni bölümün ardından merak konusu oldu. Ünlü konukların katıldığı yarışmada Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun değerlendirmeleri geceye renk kattı.
MasterChef’te haftanın eleme adayları netleşti: Enes, Emre, Ayşe ve Eyüp Can
MasterChef Türkiye’nin 21 Ekim bölümünde kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı. Bireysel dokunulmazlığı alan Bahar, Ayşe’yi seçti. Eyüp Can da potaya girerken haftanın dört eleme adayı belli oldu. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'te takım mücadelesi ve eleme heyecanı bir arada yaşandı. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu gecede yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanabilmek için mutfakta kıyasıya yarıştı.
Bölümün sona ermesiyle birlikte dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giren isim merak edilmeye başlandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
Mavi ve kırmızı takımlar, konukların beğenisini kazanabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti.
Gecenin sonunda MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te eleme heyecanı, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından devam etti. Gecenin kazananı Bahar, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirleyerek Ayşe'nin adını verdi. Bu kararın ardından Ayşe, haftanın üçüncü eleme adayı olarak potaya girdi.
Haftanın dördüncü eleme adayı ise Eyüp Can oldu.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
MasterChef Türkiye'de 21 Ekim tarihli bölümün ardından haftanın eleme adayları şu şekilde sıralandı:
Enes
Emre
Ayşe
Eyüp Can