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Kaynak: Haber Merkezi

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında 9 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarihte tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor.

Kanunla bu fonların adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilmesi, fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, kayıp ve zararların sorumlulardan tahsil edilmesi ve geri kazanılan kaynakların fon pay sahiplerine ödenmesi amaçlanıyor.

TASFİYE SPK GÖZETİMİNDE YÜRÜTÜLECEK

Fonların tasfiye işlemleri SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek. SPK; fon varlıklarının tespiti ve nakde çevrilmesi, değerleme, fon pay sahiplerinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin esasları belirleyebilecek.

Fon varlıklarının mümkün olan en yüksek ekonomik değer üzerinden tasfiye edilmesi hedeflenecek. Gerekli görülmesi halinde varlıkların Borsa dışında satışına da SPK tarafından izin verilebilecek.

Fon pay sahipliği ise Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarıyla karşılaştırılarak fon ve hesap bazında tespit edilecek. MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, portföy yönetim şirketleri ve ilgili kamu kurumları da süreç için gerekli bilgi ve belgeleri SPK, Yatırımcı Tazmin Merkezi veya TMSF'ye vermekle yükümlü olacak.

17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar kapsamında katılma payları bloke edilen yatırımcılar da fon pay sahibi olarak tasfiye hükümlerinden yararlanabilecek.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME

Fon malvarlığının nakde çevrilmesinden elde edilen tutarın yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde, yatırımcıların net yatırım tutarı MKK tarafından hesaplanacak. Hesaplamada fona yapılan nakit giriş ve çıkışlar ile TÜİK'in açıkladığı tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerindeki değişimler dikkate alınacak.

SPK tarafından belirlenen fonlarda net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödemelerini karşılamaya yetmemesi durumunda SPK, net yatırım tutarı en düşük yatırımcılardan başlayarak ödeme yapılmasına veya tüm yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenmesine karar verebilecek.

Nihai ödeme sırasında ise yatırımcıya tasfiye malvarlığı, geri kazanım hesabı veya diğer hukuki yollar üzerinden daha önce yapılan ödemeler toplam tutardan düşülecek.

FONLARDAN ÇIKARILAN VARLIKLAR GERİ ALINACAK

Kanun, fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılmasını da düzenliyor. Fonun gerçek ekonomik amacı dışında ilişkili taraflar, hakim ortaklar, yöneticiler veya üçüncü kişiler lehine aktarılan para, sermaye piyasası araçları, mal, hak ve alacaklar fonun uğradığı zarar kapsamında değerlendirilebilecek.

Bu zararlardan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak. Zararın buradan tahsil edilememesi halinde SPK tarafından sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilere gidilebilecek. Bu kişilerin görevlerinden ayrılmış olması da görev dönemlerindeki işlem ve kararlardan kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

SPK, her fon için zarar veya kayıp tutarını ve sorumluları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirecek. TMSF de sorumluların malvarlıklarından tahsilat ve takip işlemlerini yürütecek.

Öte yandan piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı kapsamında fiilleri işlediği ya da ilgili fonlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.