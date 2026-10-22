AYKUT METEHAN - YENİÇAĞ

Azerbaycan'da kamu kurumlarında kıyafet düzenlemesi kararıyla gerilmeye başlayan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da düzenlenen CICA Zirvesi'ne katılmaması sebebiyle farklı bir boyuta taşındı. İki kardeş ülkenin arasındaki gerilimin devam edip etmeyeceği 30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde belli olacak. Ümit Yardım, "Aliyev bu toplantıya katılmazsa felaket olur. 16 yıllık Türk birliği mücadelesinde bütün birikimi yok eder." dedi.

Ümit Yardım - Emekli Büyükelçi

Emekli Büyükelçi Ümit Yardım, Azerbaycan'da patlak veren başörtü tartışması sonrası gerilen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini YENİÇAĞ'a değerlendirdi. Azerbaycan'da "Ziyalı" Türkiye'de "Aydın" denilen kesimin bu krizin aşılması için "çoktan" harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Yardım, "Bu iki kesimde de suskunluk hakim. Bu hayra alamet değil. Bu kesimler Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde her zaman sorumluluk almıştır. İki devlet arasındaki sorunların çözümünde rol oynamıştır. Ancak başörtü yasağıyla başlayan süreçte iki kesimde de bir suskunluk hakim" dedi.

Yardım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KEŞKE ERDOĞAN O ZİRVEYE KATILSAYDI"

Azerbaycan'ın son başörtü kararı, yanlışlar silsilesinin son halkasıdır. Keşke hicap konusunda böyle bir adım atılmasaydı. Bugün iki kardeş ülkenin arasında böyle bir kriz patlak vermezdi. Erdoğan'ın CICA Zirvesi'ne katılmamasını yanlış buluyorum. Krizler, sorunlar orada bitebilirdi. Ama Sayın cumhurbaşkanımız ne yazık ki o zirveye katılmadı.

"ALİYEV 30 EKİM'DE GELMEZSE FELAKET OLUR"

Bu kriz dış müdahaleler kaynaklı bir krizdir. İki ülke bunu henüz aşamadı. Bu krizin ortaya çıkması, İran'ın, İsrail'in, Rusya'nın ve Ermenilerin işine gelir. Zaten krizi ateşleyen de bunlar. Normal şartlarda bu krizler sağduyu ile çok rahat aşılır. Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmazsa, bu büyük bir felaket olur. Kriz tatsız bir hale gelir. Bundan etkilenecek kesimler artar. türk Devletleri Teşkilatı'nın bütün birikimi yerle bir olur. Aliyev de bunu biliyor. O yüzden ben katılacağını düşünüyorum, buna inanmak istiyorum.

ERDOĞAN VE ALİYEV TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Son olarak 21 Ekim'de Azerbaycan'ın 31 Türk vatandaşını "persona non grata" istenmeyen adam ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.