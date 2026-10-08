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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 oranında hafif bir düşüş kaydederek 15.345,00 puan seviyesinden işlem görmeye başladı.

Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,15 değer kaybıyla 15.352,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise tepki alımlarıyla yüzde 0,14 toparlanarak 15.373,00 puandan günü kapatmıştı.

TEKNİK DÜZEYDE KRİTİK SEVİYELER

Piyasa analistleri, endeks kontratında teknik açıdan takip edilecek önemli destek ve direnç noktalarını şu şekilde sıraladı:

Destek Seviyeleri: 15.300 ve 15.200 puan

Direnç Seviyeleri: 15.400 ve 15.500 puan