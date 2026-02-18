'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' RAPORU KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor kabul edildi.

DEM Parti rapora şerh koyarak kabul oyu verdi. TİP ve EMEP dışındaki tüm partiler kabul oyu verdi. Komisyonda 47 kabul, 2 ret, 1 çekimser oy kullanıldı.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

ERDOĞAN'DAN 'ANAYASA' VE CHP AÇIKLAMASI

Yurt dışı ziyaretleri sonrası geleneksel hale gelen ‘gazetecilerin’ soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, anayasa değişikliği gündemine ilişkin "Henüz bir takvim ortaya çıkmış değil. Biz hazırlıklarımızı titizlikle yapıyoruz" dedi.

CHP ve Özgür Özel’le ilişkin sorulara ise Cumhuriyet Halk Partisi aslında çok farklı bir kıskacın içinde. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan, beceriksiz ve liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHP’yi kuşatmış durumda. CHP'nin içine düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz. Sadece işimize bakıyoruz. ‘ yanıtı verdi.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

TÜİK İŞ GÜCÜ İSTATİSTİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistik verilerine göre; işsizlik oranı yüzde 0,2 puan azalış ile yüzde 8,2 seviyesine geldi.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

YENİÇAĞ RÖPÖRTAJ / TUĞÇE NUR ACAR

Ramazan’da uzun süreli açlık hücreleri gerçekten yeniler mi? Otofaji nedir, hangi koşullarda devreye girer, yüksek karbonhidrat tüketimi süreci nasıl etkiler? Diyetisyen ve Moleküler Biyolog Elif Kahraman Topgül, Ramazan orucunun otofajiye etkilerini bilimsel verilerle değerlendirdi.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

ABD’DE KUM FIRTINASI FELAKETİ: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

ABD’nin Colorado eyaletini kum fırtınası vurdu. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

İRAN OLASI BİR ABD SALDIRISINI O FÜZELERLE DURDURACAK: OKYANUS ORTASINDA BİLE HEDEFİ BULABİLİYOR

İran, ABD’nin olası bir saldırısına karşı hazırlanmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki askeri gerilim devam ederken Tahran yönetimi ABD gemilerine karşı füzelerinin yüksek imha kapasitesi ve menziline güveniyor. Bu füzelerden bazıları okyanus ortasında bile hedefi bulabiliyor.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

YENİÇAĞ GÖÜŞ - ARLAN BULUT YAZDI

RAPORUN ANA FİKRİ: TÜRK, KÜRT VE ARAP KONFEDERASYONU

‘’….Çıkan sonuç o ki, Numan Kurtulmuş’un şahsında AKP ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek’in şahıslarında da DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın demokratik konfederalizm projesini gündeme getirmiş oluyor.

Bu da ilerleme raporlarında “Dicle Fırat havzası, İsrail’in de dahil olduğu uluslararası bir konsorsiyum tarafından yönetilmelidir” diyen Avrupa Birliği’nin hedefleriyle birebir örtüşüyor!

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

GALATASARAY’IN TARİHİ ZAFERİ SONRASI İTALYAN BASINI JUVENTUS’U YERDEN YERE VURDU

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 yenerek sahadan sildi. İtalyan basınının önde gelen spor gazeteleri, tarihi hezimet yaşayan Juventus’a ‘mucize lazım’ başlıkları attı.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

PLAY-OFF ATEŞİ KADIKÖY'DE YANIYOR: FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARIN NOTTİNGHAM FOREST'I AĞIRLAYACAK

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek; yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek.

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA NE KONUŞULDU?

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI

Meclis'ten geçen ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayan, 18 yaş altına ise saat sınırı getiren düzenleme bugün yürürlüğe giriş detaylarıyla tartışılıyor.

İLK TERAVİH, İLK SAHUR: HOŞ GELDİN RAMAZAN

Bugün (18 Şubat) ilk teravih namazı kılınacak ve gece ilk sahura kalkılacak.

TÜİK İŞGÜCÜ VERİLERİ: %8,2

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre işsizlik oranının %8,2'ye gerilemesi, ekonomi çevrelerinde büyük bir tartışma başlattı. Sosyal medyada kullanıcılar, resmi rakamlar ile çarşı-pazardaki hayat pahalılığı arasındaki makasa dikkat çekerek "İşsizlik düşüyor ama geçim zorlaşıyor" yorumları yaptı.