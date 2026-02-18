İktidarın 'terörsüz Türkiye' adımları sürerken, geçinemeyen ve 'çözüm odaklı' ekonomi politikaları çağrılarına yanıt bulamayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçim zamanında olacak' demesine rağmen 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Anket dirmaları çalışmalarını hızlandırdı.
Son anket HBS Araştırma'dan: Sonuçlar Erdoğan'ı çok düşündürecek... İşte birinci parti
HBS Araştrıma'nın son anket sonuçları ortaya çıktı. MHP aldığı oy oranıyla çakıldı. Birinci parti şaşırtmadı. Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok düşündürecek...Dilek Taşdemir
HBS Araştırma’nın 1-5 Şubat 2026 tarihleri arasında 3 bin kişiyle yaptığı genel seçim anketi sonuçları ortaya çıktı.
CHP ile AKP’nin oy oranları başa baş çıkarken, MHP’nin yüzde 5.2’ye gerilediği görüldü.
Ankete göre CHP yüzde 32.2, AKP yüzde 32.1 oy oranına ulaştı. İki parti arasındaki farkın yalnızca 0.1 puan olması seçimin çekişmeli olacağına işaret etti.
Anket sonuçlarına göre diğer partilerin oy dağılımı şöyle
DEM Parti: Yüzde 8.6
İYİ Parti: Yüzde 5.7
Anahtar Parti: Yüzde 5.4
Zafer Partisi: Yüzde 3.3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2
TİP: Yüzde 1.4
Diğer: Yüzde 2.5
Sosyal medyaya düşen ankete "Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok düşündürecek" yorumları yağdı.