Son anket HBS Araştırma'dan: Sonuçlar Erdoğan'ı çok düşündürecek... İşte birinci parti

İktidarın 'terörsüz Türkiye' adımları sürerken, geçinemeyen ve 'çözüm odaklı' ekonomi politikaları çağrılarına yanıt bulamayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçim zamanında olacak' demesine rağmen 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Anket dirmaları çalışmalarını hızlandırdı.