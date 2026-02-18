Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek; yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek.

Lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan sarı-lacivertliler grubu 19. sırada noktaladı.

Nottingham Forest ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan elde ederek 13. sıraya yerleşti. Bu eşleşmeden galip çıkan taraf, bir sonraki turda Danimarka'dan Midtjylland ile İspanya'dan Real Betis arasındaki maçın kazananıyla eşleşecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Nottingham Forest öncesi sarı-lacivertlilerde 2 oyuncu forma giyemeyecek. Ayak bileği ameliyatı geçiren Edson Alvarez karşılaşmada yer alamayacak. Sakatlığını geride bırakan ve idmanlara dönen Archie Brown ise riske atılmayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, Brown'ı kadroya dahil edebilecek ancak sahada süre vermeyi düşünmüyor.

2 OYUNCU KART CEZASI SINIRINDA

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesi 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, yarın kart görmeleri durumunda 26 Şubat'taki rövanş maçında İngiltere'de görev yapamayacak.