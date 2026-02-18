ABD’nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldiği bildirildi. Colorado polisi, kazanın yerel saatle 10.00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandığını açıkladı. 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda bazı araçların yoldan çıktığı belirtildi.
Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, kazada farklı araçlardaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını kaydederek, “Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı” dedi.