Son yıllarda özellikle Nobel ödüllü bilim insanı Yoshinori Ohsumi’nin çalışmalarıyla bilim dünyasının odağına yerleşen “otofaji” kavramı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme taşındı. Uzun süreli açlığın hücresel düzeyde nasıl bir etki yarattığı, Ramazan orucunun gerçekten “hücresel temizlik” sağlayıp sağlamadığı ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Diyetisyen & Moleküler Biyolog Elif Kahraman Topgül ile otofajinin ne anlama geldiğini, hangi koşullarda devreye girdiğini ve Ramazan orucuyla bilimsel olarak nasıl bir bağlantısı olduğunu konuştuk. Hücrelerin kendini yenileme mekanizmasından iftarda yapılan hatalara kadar tüm detayları uzmanından dinledik.

Diyetisyen & Moleküler Biyolog Elif Kahraman Topgül

Hücrelerin düzenli olarak kendi kendini temizleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Topgül, süreci şöyle anlattı:

“Bu temizlik aslında bir metafor gibi düşünülebilir. Hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için bu temizlik biyolojik bir zorunluluktur. Otofaji, Yunanca kökenli bir kelime olup ‘kendi kendini yemek’ anlamına gelir. Hücre içinde biriken bozulmuş proteinlerin, yaşlanmış ya da işlevini yitirmiş organellerin sindirilerek yeniden kullanılmasını sağlayan doğal bir süreçtir. Bir anlamda hücrenin geri dönüşüm mekanizmasıdır.”

Topgül, bu mekanizmanın hasarlı yapıların temizlenmesini sağlayarak protein birikimiyle ilişkili Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde ve kanserleşme eğilimi gösteren hücrelerin erken aşamada ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Otofajinin çalışma prensibini bir fabrikaya benzeten Topgül, hücre içinde zamanla bozulan yapıların ve biriken atıkların bu sistem sayesinde parçalanarak yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Nobel ödüllü bilim insanı Yoshinori Ohsumi

Otofajinin üç temel formu bulunuyor:

Mikrootofaji: Hücre içi dengeyi sağlama ve besin geri dönüşümünde rol alır.

Şaperon aracılı otofaji: Hücrenin hatalı üretilmiş proteinleri tek tek seçip imha etmesidir.

Makrootofaji: Hücrenin kendi kendini temizlemesi ve geri dönüşüm yapmasıdır.

AÇLIK SİNYALİ OTOFAJİYİ BAŞLATIYOR

Ramazan ayında bu yıl dünya genelindeki Müslümanlar günde yaklaşık 12 ila 15 saat oruç tutacak. 🇹🇷 Türkiye’de Ramazan’ın ilk gününde oruç süresi 12 saat 23 dakika olarak hesaplandı. Topgül’e göre bu tür uzun süreli açlık dönemleri, vücutta otofaji mekanizmasının devreye girmesine zemin hazırlayabiliyor.

Bilimsel literatüre atıfta bulunan Topgül, otofajinin en güçlü tetikleyicileri arasında uzun süreli açlık (Ramazan orucu gibi) ve ketozisin, yani vücudun enerji için glikoz yerine yağları yakmaya başlamasının yer aldığını belirtti. Ancak yapılan çalışmaların, açlık süresi uzadıkça otofajinin aynı oranda artmadığını gösterdiğini ifade etti. Sürecin belirleyici unsurunun ise insülin ve glukagon hormonları arasındaki denge olduğuna dikkat çekti.

Topgül, otofajinin aktifleşmesi için hücrenin “besin kıtlığı” sinyali alması gerektiğini vurgulayarak, “Kandaki glikoz seviyesinin düşmesi ve insülin düzeyinin azalmasıyla birlikte vücut enerji için kendi iç kaynaklarına yönelir. Bu metabolik geçiş otofajiyi başlatan temel mekanizmadır” dedi.

16 SAAT AÇLIK OTOFAJİ İÇİN YETERLİ Mİ?

Kamuoyunda sıkça dile getirilen “16 saat aç kalmak otofaji için yeterlidir” görüşünün mutlak bir kural olmadığını söyleyen Topgül, 16 saatlik açlığın genel bir eşik olarak kabul edildiğinin altını çizdi. Ayrıca Topgül, bu sürenin kadın ve erkek fizyolojisinde farklı sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

ARALIKLI ORUÇTA CİNSİYETE GÖRE SÜRE FARKLILIKLARI

Aralıklı oruç modelinde yaygın olarak uygulanan 16 saat açlık – 8 saat beslenmenin erkekler için daha uygun olduğunu aktaran Topgül, kadınlarda ise 14 saat açlık – 10 saat beslenme modelinin daha dengeli sonuçlar verdiğini kaydetti. Bu nedenle 16 saatin “tek ve değişmez” bir sınır olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Topgül’e göre otofajinin devreye girme süresi yalnızca açlık saatine bağlı değil. Süreci etkileyen başlıca faktörler şöyle sıralanıyor:

Metabolik durum: Vücut yağ yakımına alışkınsa otofaji daha hızlı tetiklenebiliyor.

Glikojen depoları: Özellikle Ramazan ayında sahur veya iftarda yoğun karbonhidrat tüketilmesi, depoların dolu kalmasına neden olabiliyor. Bu durumda vücut uzun süre yalnızca mevcut depoları kullanıyor ve otofaji gecikebiliyor.

Fiziksel aktivite: Düzenli spor yapan kişilerde glikojen tüketimi daha hızlı olduğu için metabolik geçiş daha erken gerçekleşebiliyor.

Cinsiyet farkı: Erkeklerde kas oranının daha yüksek olması enerji harcamasını artırabiliyor; bu da depoların daha hızlı boşalmasına katkı sağlayabiliyor.

Genetik farklılıklar: Bazı bireylerde otofajiyle ilişkili genler daha yavaş çalışabiliyor. Topgül, bu noktada üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol ve zerdeçalda yer alan kurkumin gibi polifenollerin süreci destekleyebileceğini ifade etti.

Özetle Topgül, 16 saatlik açlığın genel bir hedef olarak görülebileceğini ancak otofajinin kişisel metabolik koşullara bağlı olarak değiştiğini belirtti. Hücresel düzeyde etkili bir sürecin başlamasında, yalnızca açlık süresi değil, öncesindeki beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı da belirleyici rol oynuyor.

BU HATALAR OTOFAJİYİ DURDURUYOR

Topgül’e göre Ramazan’da otofajiyi sekteye uğratan en önemli hatalardan biri, iftarda ani ve yüksek miktarda karbonhidrat tüketmek. Uzun süren açlığın ardından yoğun şeker, beyaz pide ve ağır tatlılarla beslenmenin “glikoz şoku” oluşturduğunu belirten Topgül, bunun da insülin salgısını hızla artırdığını ifade etti.

Yükselen insülin seviyesiyle birlikte glikozun hücre içine hızlı biçimde taşındığını söyleyen Topgül, “Yüksek insülin, hücreye ‘enerji bolluğu var’ sinyali verir. Bu durumda hücre, temizlik ve onarım yerine depolamaya yönelir” dedi. Bu metabolik tablo da otofaji sürecinin yavaşlamasına neden oluyor.

Bir diğer yaygın hata ise iftar ile sahur arasında sürekli atıştırmak. Topgül, bu durumun sindirim sistemini aralıksız çalıştırdığını ve insülin mekanizmasını sürekli aktif tuttuğunu belirterek, hücrenin dinlenme ve onarım fırsatı bulamadığını vurguladı.

Özetle uzman isme göre, Ramazan’da dengeli beslenme ve insülin dengesini korumak, otofajinin sağlıklı şekilde devreye girebilmesi açısından kritik önem taşıyor.

RAMAZAN GENÇLEŞTİRİR Mİ?

Sosyal medyada sıkça dile getirilen “Ramazan gençleştirir” iddiasını değerlendiren Topgül, bunun tamamen abartı olmadığını ancak doğru koşullara bağlı bir biyolojik süreç olduğunu söyledi.

“Yaşlanma, hücrelerin işlevlerini düzgün şekilde yerine getirememesi demektir. Diğer bir ifadeyle hücre içinde protein atıklarının birikmesidir” diyen Topgül, ciltte görülen lekeler, kırışıklıklar ve bazı bilişsel yavaşlamaların bu hücresel birikimle ilişkili olabileceğini belirtti.

Otofajinin bu noktada devreye girdiğini vurgulayan Topgül, “Otofaji sayesinde hücre içindeki hasarlı yapılar temizlenir. Bu durum hücresel yenilenmeyi destekleyebilir” ifadelerini kullandı. Ancak bunun “biyolojik saatin tamamen geri döndürülmesi” anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Düzenli açlık dönemlerine ilişkin bazı çalışmalara da değinen Topgül, “Telomerler DNA’nın uç kısımlarıdır ve kısaldıkça yaşlanma artar. Bazı araştırmalar, kontrollü açlığın telomer kısalmasını yavaşlatabileceğini göstermektedir” dedi.

Otofajinin özel bir türü olan mitofajiye dikkat çeken Topgül, “Mitofaji sürecinde hücrenin enerji üreten birimi olan mitokondrilerin hasarlı bölümleri yenilenir. Bu da metabolik dengeyi ve enerji düzeyini destekleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Beslenmenin önemine işaret eden Topgül, “Kuarsetin ve epigallokateşin gallat (EGCG) gibi bazı bitkisel bileşikler otofajiyi destekleyebilir. Örneğin iftardan bir süre sonra içilecek bir fincan yeşil çay bu açıdan faydalı olabilir” ifadelerini kullandı.

Topgül’e göre Ramazan’ın doğrudan “gençlik iksiri” olarak sunulması doğru değil; ancak dengeli beslenme ve uygun metabolik koşullarda, otofaji mekanizması yaşlanma sürecine olumlu katkı sağlayabiliyor.

OKURLAR İÇİN ALTIN ÖNERİLER

Ramazan’da otofajiyi desteklemek isteyenler için Topgül şu önerilerde bulundu:

‘İFTARI BÖLÜN’

“Oruç, su ve bir zeytinle açılabilir. 10–15 dakika bekledikten sonra protein ağırlıklı bir ana öğüne geçmek, insülin yanıtını daha dengeli hale getirir.”

SAHURDA KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT

“Yumurta, avokado ve ceviz gibi sağlıklı yağ ve protein kaynakları tercih edilirse ertesi gün insülin daha düşük seyredebilir. Bu da otofajinin daha erken başlamasına katkı sağlayabilir.”

BAHARATLARI HAFİFE ALMAYIN

"Zerdeçal ve karabiber birlikte tüketildiğinde, hücrenin kendini yenileme sürecini destekleyen biyokimyasal mekanizmaları harekete geçirebilir."

SIVI TÜKETİMİ

“Ramazan dışında uygulanan aralıklı oruçlarda su, şekersiz çay ve sade kahve otofajiyi bozmaz. Aksine kahvedeki polifenoller süreci destekleyebilir. Ancak en küçük miktarda şeker veya süt ilavesi insülini yükselterek otofajiyi durdurabilir.”

Topgül önemli bir uyarıda da bulundu: