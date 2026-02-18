Galatasaray Juventus’u 5-2’lık farklı skorla mağlup ederek hem son 16 turunun kapısını araladı hem de Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir gece yaşadı.
Galatasaray’ın tarihi zaferi sonrası İtalyan basını Juventus’u yerden yere vurdu
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 yenerek sahadan sildi. İtalyan basınının önde gelen spor gazeteleri, tarihi hezimet yaşayan Juventus’a ‘mucize lazım’ başlıkları attı.Derleyen: Furkan Çelik
İtalyan spor basınının önde gelen medya kuruluşları, Juventus’un Galatasaray’a karşı aldığı tarihi hezimeti manşetlerine taşıdı.
Corriere della Sera: "Son 16 turu bir hayalden ibaret"
Tuttosport: "Galatasaray çok güçlüydü, Juve'nin 2 golü yetmedi"
La Gazetta dello Sport: "Juve tarihi bir rezalet yaşadı Galatasaray 5-2'lik skorla ezdi, şimdi son 16 turuna kalmak için bir mucizeye ihtiyaç var."
Corriere dello Sport: "Lang'ın iki golüyle Juve darmadağın oldu Galatasaray 5 gol attı ve Bianconeri (Siyah-Beyazlılar) sayısız hata yaptı"
Tuttomercato: "Juventus İstanbul'da kabusu yeniden yaşadı:Galatasaray'dan 5-2'lik tarife, tur için mucize lazım"