"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor kabul edildi.

DEM Parti rapora şerh koyarak kabul oyu verdi. TİP ve EMEP dışındaki tüm partiler kabul oyu verdi. Komisyonda 47 kabul, 2 ret, 1 çekimser oy kullanıldı.

CHP’li Türkan Elçi, çekimser oy kullandı. Elçi’nin faili meçhul cinayetlerle ilgili vurgu olmaması sebebiyle çekimser kaldığı öğrenildi.

CHP'li Salih Uzun da raporun ülke gerçeklerinden uzak olduğunu söyledi. TBMM ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş'a "Raporu bugün oylamayalım" çağrısı yaptı.

Salih Uzun, Hatay vekili Can Atalay'la ilgili AYM kararının meclis genel kurulunda okunmasını, Tayfun Kahraman'ın adil yargılanmasının yapılmasını istedi.

'TÜRK- KÜRT-ARAP VURGUSU ETNİK ÇERÇEVEYE YERLEŞTİRİYOR'

CHP'li Murat Bakan ise dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"Raporda Türk- Kürt-Arap vurgusu metni etnik bir çerçeveye yerleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti etnik kökenler üzerinden tanımlanmaz. Bunu etnik kökenlere ayırdığınızda farkında olmadan hiyerarşi yaratır. Etnik etiketlerin tekrar tekrar kullanılmasını riskli buluyorum.

Raporumuzda şehit aileleri, kolluk kuvvetlerimiz geçmiyor. Terörle mücadelede görev yapanlar, bir emirle ölüme gidenler, şehit olanlar mutlaka bu komisyon raporunda bir cümle en azından olmalıydı."