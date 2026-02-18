Yükselen operasyonel maliyetler, daralan pazar koşulları ve yakıt fiyatlarındaki artış Avusturyalı pilot ve yatırımcı Karl-Heinz Mali tarafından 1994 yılında kurulan Mali Air'i de vurdu. Havayolu şirketi iflas bayrağını çekerek uçuşları durdurdu.
30 yıllık havayolu şirketi iflas bayrağını çekti: Lisansı iptal edildi uçuşlar durdu
İflas dalgasına Avusturya merkezli köklü havayolu şirketi Mali Air de katıldı. Lisansı iptal edilen 30 yıllık havayolu şirketinin uçuşları durdu.Derleyen: Dilek Taşdemir
Sektörde yaşanan bu kriz ortamında, 1994 yılından bu yana hizmet veren Mali Air'in Hava Operatörü Sertifikası'nı (AOC) kaybetmesi, havayolu şirketinin uçuşlarının tamamen sona ermesi anlamına geliyor.
Küresel havacılık sektörü, 2026 yılına personel giderleri ve bakım maliyetlerindeki aşırı yükselişin gölgesinde başladı. Finansal baskı, özellikle kar marjı düşük olan ve sınırlı müşteriye sahip charter ile bölgesel uçuş odaklı şirketleri iflasa sürükledi. Filipinler'den Royal Air Philippines, Hindistan'dan Dove Airlines, İsveç'ten H-Bird ve ABD'den Tailwind Air gibi şirketler faaliyetlerini durduran isimler arasında...
Hava Operatörü Sertifikası, havayolu şirketlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ulusal sivil havacılık otoriteleri tarafından düzenlenen ve yolcu taşımacılığına izin veren en temel belge. Mali Air'in 16 Şubat itibariyle artık aktif bir sertifikası olmadığını Avusturya sivil havacılık otoriteleri duyurdu. Bu açıklamayla Mali Air'in uçuşları durdu.
Avusturyalı pilot ve yatırımcı Karl-Heinz Mali tarafından 1994 yılında kurulan Mali Air, faaliyetlerine tek bir çift motorlu uçakla başlamıştı. İsminin aksine Afrika’daki Mali ülkesiyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan şirket, Graz Havalimanı merkezli olarak hizmet veriyordu.
Özel jet taşımacılığı alanında uzmanlaşan Mali Air, bünyesinde Cessna ve Eclipse serisi özel uçaklardan oluşan butik bir filo barındırıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sarsıntı sadece küçük şirketleri değil, pazarın daha büyük oyuncularını da vurdu.
2025 yılında ikinci kez iflas başvurusu yapan Spirit Airlines'ın yanı sıra, uçuşlarını durdurarak iflas bayrağı çeken havayolu şirketleri Ravn Alaska ve Braathens Airlines gibi devler sektördeki sarsıntının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.