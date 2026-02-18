30 yıllık havayolu şirketi iflas bayrağını çekti: Lisansı iptal edildi uçuşlar durdu

Hava Operatörü Sertifikası, havayolu şirketlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ulusal sivil havacılık otoriteleri tarafından düzenlenen ve yolcu taşımacılığına izin veren en temel belge. Mali Air'in 16 Şubat itibariyle artık aktif bir sertifikası olmadığını Avusturya sivil havacılık otoriteleri duyurdu. Bu açıklamayla Mali Air'in uçuşları durdu.