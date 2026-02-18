İran’da geçen yılın aralık ayında başlayan protestolar sonrası ABD Başkanı Trump, askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. İki ülke arasında askeri gerilim devam ederken İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’ı deviremeyeceğinin altı çizdi.

İki ülke bir yandan nükleer müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri müdahale ihtimali konuşuluyor. İsrail, İran’a müdahalede ısrarcı olurken Trump ise en iyi olasılığın İran’da rejim değişikliği olduğunu savunmuştu.

ABD yönetimi, bölgeye aralarında iki uçak gemisinin de olduğu savaş gemileri gönderirken, İran’ın olası bir saldırıda kendisini nasıl savunacağı merak konusu oldu. Devrim Muhafızları son olarak Hürmüz Boğazı’nda büyük bir tatbikat düzenledi. Tatbikatta belirlenen hedefler karadan ve denizden vuruldu. Öte yandan İran, Rusya ve Çin ile ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikatın bu ayın sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

İRAN EN ÇOK BU FÜZELERE GÜVENİYOR

İran basınında çıkan haberlere göre, Tahran yönetimi olası bir ABD’nin olası bir saldırı sırasında savaş gemilerine karşı en çok Fettah 1 ve Fettah 2 gibi hipersonik füzelere güveniyor. Bu füzeler savaş başlıkları da eklenince ABD gemilerini uzak yerlerde de takip edebilme yeteneğine sahip oluyor.

Fettah füzeleri ailesi kamuoyuna 1980’li yıllarda tanıtıldı. Aynı isim altında farklı nesillerde yapılan füzeler, modernizasyon çalışmaları ile birlikte daha uzun mezile kavuştu. Fettah füze ailesinden ‘Zülfikar’ 750 kilometre menzile sahipken, ‘Dezful’ 1000 kilometre mezile ulaştı. Ayırca ‘Khyber-Shakan’ füzesinin menzili ise 1450 kilometreyi buluyor.

OKYANUS ORTASINDA BİLE HEDEFİ BULABİLİYOR

İranlı kaynaklar 1970’lerde başlayan savunma hamlesinin bir parçası olan Fetah füzelerinin okyanus ortasında bile hedefini bulabildiğinin altını çiziyor. Kaynaklar, İran’ın uzun menzil için en önemli operasyonel ürününün "Kasım Başir" füzesi olduğunun altını çiziyor. Optik savaş başlığı ile donatılan füzenin gerçek hedef ile sahte hedefleri birbirinden ayırabildiği öğrenildi.

Bu yetenekte, hedefin önceden hazırlanmış görüntüleri füzenin hafızasına kaydedilir ve saldırının son aşamasında, bu füze hızla konumu tarar ve çevreyi arayarak ve hafızasında zaten bulunan görüntüyle eşleştirerek hedefi bulabilir.

Devrim Muhafızları’nın 2020 yılında düzenlediği bir füze tatbikatında test edilen iki balistik füzenin yüksek menzildeki isabet oranları dikkat çekmişti. Tatbikatta kullanılan füzelerin 1800 kilometre menzildeki hedefleri yüksek isabet oranı ile imha ettiği öğrenildi. Söz konusu tatbikat o dönem ABD’ye karşı bir güç gösterisi olarak nitelenmişti.

İranlı yetkililer ABD’nin yüksek deniz gücüne karşı ellerindeki füzelerin menzili ve yüksek isabet oranına dikkat çekerek olası bir saldırı karşısında olukça avantajlı konumda olacaklarının altını çiziyor.