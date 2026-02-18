Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin köklü takımı N. Forest'ı evinde ağırlıyor. Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 1

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında evinde İngiltere Premier Lig ekibi N. Forest ile karşılaşacak.

1 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 2

Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak olan zorlu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 3

Nottingham Forest'ın başına eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira geçti. Yapay zekaya, maçın skorunu ve maçta golleri kimin atacağını sorduk.

3 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 4

İşte Yapay Zekanın Tahmini

Fenerbahçe evinde oynuyor, taraftar desteğiyle baskılı başlayacak. Son dönemde namağlup giden ve evinde çok güçlü olan Fenerbahçe (Süper Lig'de yenilmezlik serisi + Avrupa'da Stuttgart, Nice gibi takımları yenmiş), topa hakimiyet kurup Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Asensio gibi isimlerle hızlı hücumlar yapacak.

4 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 5

İlk yarıda 1-0 öne geçme ihtimalleri yüksek – defansif sağlam durup kontra fırsatları kollayacaklar. Nottingham Forest ise Premier Lig'de alt sıralarda mücadele ediyor, deplasmanda tutarsızlar (son dönemde galibiyet az). Yeni teknik direktör Vítor Pereira etkisiyle daha disiplinli ve kapanık oynayabilirler. Portekizli hoca, Fenerbahçe'de görev yaptı, camiayı tanıyor.

5 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 6

Fenerbahçe kontrollü oyunu domine eder, Forest direnir ama deplasmanda gol atmakta zorlanır. Maç düşük-orta tempoda geçebilir, ilk maç olduğu için iki taraf da temkinli olur.

6 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 7

Benim kişisel tahminim: Fenerbahçe 2-1 kazanır. Evinde baskın oynar, bir gol erken gelir, Forest ikinci yarıda bir gol bulur ama Fenerbahçe skoru korur. Rövanş için avantajlı skor olur.

7 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 8

Golleri Kim Atar?

Genel Tahminim: Yani gol atan isimler tahmini: Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) ve Igor Jesus (Forest).

8 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 9

Rövanş Ne Zaman?

Maçın rövanşı, 26 Şubat tarihinde İngiltere'de oynanacak.

9 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 10

N. Forest, İngiltere'de pek iyi günlerden geçmiyor. Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan Forest, ülkesinde küme düşmeme mücadelesi veriyor.

10 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 11
11 12
Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti - Resim: 12
12 12
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro