Yapay zeka Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının skorunu tahmin etti

İşte Yapay Zekanın Tahmini

Fenerbahçe evinde oynuyor, taraftar desteğiyle baskılı başlayacak. Son dönemde namağlup giden ve evinde çok güçlü olan Fenerbahçe (Süper Lig'de yenilmezlik serisi + Avrupa'da Stuttgart, Nice gibi takımları yenmiş), topa hakimiyet kurup Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Asensio gibi isimlerle hızlı hücumlar yapacak.