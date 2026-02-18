Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi

Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi

Dünya devi HSBC, 2026 yılı için altın yatırımcısına 'kemerlerinizi bağlayın' uyarısında bulundu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi - Resim: 1

ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, doların küresel gücü ve bitmek bilmeyen jeopolitik riskler, altın fiyatlarında inişler ve çıkışlara sebep olurken, dünya devi HSBC, 2026 senesi için altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu.

1 6
Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi - Resim: 2

FİYATLAR DAHA DA HIRÇIN OLACAK

CNBC’ye açıklamalarda bulunan James Steel’e göre, altının "güvenli liman" olarak isimlendirilmesi fiyatların sabit veya sakin kalacağı anlamına gelmiyor. 2026 senesinde fiyat hareketlerinin çok daha hırçın olacağının altını çizen Steel, altının bu seneki hareketinin sakin sular yerine fırtınalı bir denizi andıracağını belirtti.

2 6
Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi - Resim: 3

Ekonomi dünyasının senelerdir kabul ettiği "reel faiz düşerse altın yükselir" kuralı artık işlevliğini yitirdi. ABD, 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 4,30’dan yüzde 4,00’e düşmesine rağmen altının beklenen güçlü tepkiyi vermemesi piyasada şaşkınlığa neden oldu.

3 6
Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi - Resim: 4

Steel, 2022 senesinden beri bu ilişkinin zayıfladığını belirterek, altın fiyatlarının artık faizden çok jeopolitik riskler ve merkez bankalarının iştahıyla şekillendiğini ifade etti.

4 6
Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi - Resim: 5

Analize göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) siyasi baskılara maruz kalması veya bağımsızlığına dair en küçük bir şüphe oluşması, altın fiyatlarını bir anda yukarı çıkarabilir. Özellikle Fed bilançosunu küçültmeyi hedefleyen isimlerin adaylık süreçleri, piyasada "fırtına öncesi sessizlik" olarak belirtiliyor.

5 6
Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi - Resim: 6

"TEMKİNLİ OL” UYARISI

James Steel, Ocak ayında meydana gelen olağanüstü (parabolik) yükselişten sonra piyasada suların durulmayacağını ifade ederek, güvenli liman olmasının volatil olmayacağı anlamına gelmediğini, yatırımcıların sert fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiği belirtildi.

Steel’e göre 2026 senesinde altının rotasını Fed’in adımları, doların pozisyonu ve merkez bankalarının bitmek bilmeyen altın iştahı çizecek.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro