Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi

FİYATLAR DAHA DA HIRÇIN OLACAK

CNBC’ye açıklamalarda bulunan James Steel’e göre, altının "güvenli liman" olarak isimlendirilmesi fiyatların sabit veya sakin kalacağı anlamına gelmiyor. 2026 senesinde fiyat hareketlerinin çok daha hırçın olacağının altını çizen Steel, altının bu seneki hareketinin sakin sular yerine fırtınalı bir denizi andıracağını belirtti.