ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, doların küresel gücü ve bitmek bilmeyen jeopolitik riskler, altın fiyatlarında inişler ve çıkışlara sebep olurken, dünya devi HSBC, 2026 senesi için altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu.
Altının tahtı sallanacak: Sinyal dünya devinden geldi
Dünya devi HSBC, 2026 yılı için altın yatırımcısına 'kemerlerinizi bağlayın' uyarısında bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
FİYATLAR DAHA DA HIRÇIN OLACAK
CNBC’ye açıklamalarda bulunan James Steel’e göre, altının "güvenli liman" olarak isimlendirilmesi fiyatların sabit veya sakin kalacağı anlamına gelmiyor. 2026 senesinde fiyat hareketlerinin çok daha hırçın olacağının altını çizen Steel, altının bu seneki hareketinin sakin sular yerine fırtınalı bir denizi andıracağını belirtti.
Ekonomi dünyasının senelerdir kabul ettiği "reel faiz düşerse altın yükselir" kuralı artık işlevliğini yitirdi. ABD, 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 4,30’dan yüzde 4,00’e düşmesine rağmen altının beklenen güçlü tepkiyi vermemesi piyasada şaşkınlığa neden oldu.
Steel, 2022 senesinden beri bu ilişkinin zayıfladığını belirterek, altın fiyatlarının artık faizden çok jeopolitik riskler ve merkez bankalarının iştahıyla şekillendiğini ifade etti.
Analize göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) siyasi baskılara maruz kalması veya bağımsızlığına dair en küçük bir şüphe oluşması, altın fiyatlarını bir anda yukarı çıkarabilir. Özellikle Fed bilançosunu küçültmeyi hedefleyen isimlerin adaylık süreçleri, piyasada "fırtına öncesi sessizlik" olarak belirtiliyor.
"TEMKİNLİ OL” UYARISI
James Steel, Ocak ayında meydana gelen olağanüstü (parabolik) yükselişten sonra piyasada suların durulmayacağını ifade ederek, güvenli liman olmasının volatil olmayacağı anlamına gelmediğini, yatırımcıların sert fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiği belirtildi.
Steel’e göre 2026 senesinde altının rotasını Fed’in adımları, doların pozisyonu ve merkez bankalarının bitmek bilmeyen altın iştahı çizecek.