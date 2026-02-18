Yunanistan, işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etmek için harekete geçti.
Yunanistan Türk mutfağına göz dikti: İşkembe çorbasını istiyorlar
Yunanistan şimdi de işkembe çorbasını istiyor. Atina, Türkiye'nin en sevilen çorbalar arasında bulunan işkembeyi UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere harekete geçti.Derleyen: Baran Yalçın
Türk mutfak temsilcileri, işkembe çorbasının hazırlanış biçimi ve servis ritüelleriyle Türkiye'deki yerinin daha köklü olduğunu ifade ediyor.
İşkembe çorbası, Türkiye'de gece kültürünün vazgeçilmezi ve şifa niyetine içilen bir lezzet olarak biliniyor.
Türkiye ve Yunanistan arasında Baklava ve dönerden sonra şimdi de Atina yönetiminin, işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi.
Yunanlıların bu lezzeti kendi geleneksel mutfaklarının bir parçası olarak tescil ettirmek istemesi, her iki ülkenin gastronomi çevrelerinde gündem oldu.
Türkiye'de özellikle gece kültürünün vazgeçilmezi olan ve şifa niyetine tüketilen işkembe çorbası için eşin ehli kişiler, bu lezzetin ortak bir coğrafi miras olduğuna dikkat çekiyor.