Kanal D’nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisi ‘Haysiyet’in ilk tanıtımı yayınlandı.

Yeşilçam tadındaki fragman, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Özellikle askerlik dönüşü fit görüntüsüyle dikkat çeken Doğukan Güngör’ün izleyici karşısına çıkacağı yeni karakteri Mehmet merak konusu oldu. Mehmet; hedefleri ve idealleri olan, doğrularından taviz vermeyen bir mahalle delikanlısı olarak izleyici karşısına çıkacak. Mehmet’in en zorlu sınavı ise, aşkı ile haysiyeti arasında yapacağı seçim olacak. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca gibi isimler yer alıyor.

Süreç Film imzalı ‘Haysiyet’, emekçi bir ailenin onur mücadelesini, zengin ve güçlü bir ailenin dünyasıyla karşı karşıya getirecek. Hikâye, farklı yaşamların içinden gelen Mehmet (Doğukan Güngör) ile Simay’ın (Merih Öztürk) yollarının kesişmesiyle başlayacak.

‘Kör Aşık’ yeniden dillere düşecek

‘Eda-Metin Özülkü Şarkıları’ albümü, hit serisine bu kez Seda Bakan ile devam ediyor.

Seda Bakan’ın yorumladığı ‘Kör Aşık’, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Metin Özülkü’ye ait eseri, ilk olarak 1999 yılında Gülben Ergen’in sesinden dinlemiştik. Özülkü diskografisinin en sevilen eserlerinden ‘Kör Aşık’, albümün en sürpriz isimlerinden Seda Bakan ile yeniden hayat bulmuş.

Yayınlandığı dönemde listeleri kasıp kavuran ‘Kör Aşık’, bu kez oyuncu Seda Bakan’ın yorumuyla yeniden dillere dolanacağa benziyor.

Ufuk Özkan setlere geri dönüyor

Türk Sineması’nın unutulmaz komedilerinden ‘Hasip ile Nasip’, yeni nesil uyarlamasıyla beyazperdeye dönmeye hazırlanırken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı.

Yapımcılığını Greenart/Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmin kadrosuna Ufuk Özkan da dâhil oldu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan ve setlerden uzak kalan, geçirdiği ameliyatın ardından yeni bir döneme başladığını belirten sevilen oyuncu, ‘Hasip ile Nasip’ ile yeniden kamera karşısına geçecek. Kaymakam karakterini canlandıracak olan Ufuk Özkan’ın dönüşü, filmin en dikkat çeken sürprizlerinden biri oldu.

Başrollerini Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın’ın paylaştığı film, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan sıcaklığını ve komedi anlayışını günümüz seyircisiyle buluşturmayı hedefliyor. Filmin çekimleri Çorum merkez ve İskilip’te gerçekleştirilecek.