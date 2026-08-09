Netflix, Türkiye’nin son dönemde en çok konuşulan ve en sevilen müzik grubu Manifest’in İngiltere’nin başkenti Londra’daki OVO Arena Wembley’de vereceği konser öncesindeki hazırlık sürecini ve bu yolculukta yaşadıklarını ekrana taşıyacak bir belgesel müjdesi verdi. Platform, güzel haberi sosyal medya hesabı X’ten paylaştı.

Müzik kariyerlerine 2024 yılındaki Big 5 Türkiye yarışmasıyla başlayan Manifest, çıkışının ilk gününden beri yakaladığı başarıyı yeni bir zirveye taşıyarak global arenaya adım atıyor. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan 6 kişilik kız grubu Manifest, kariyerlerinin en büyük sahnesi olan Londra’daki OVO Arena Wembley’de 16 Ekim’de bir konser verecek.

Bu heyecan verici yolculuk; BKM, Hypers ve Workerbee yapımı, Benjamin Hirsch yönetmenliğindeki Netflix belgeseliyle izleyiciyle buluşacak.

Linet’ten Müslüm Gürses’e vefa

Fantezi müziğin güçlü sesi Linet, bu kez Müslüm Gürses’in hafızalara kazınan eserlerinden ‘Bulunur Elbet’i yeniden yorumladı.

Sözleri Mustafa Yaşamış’a, müziği İlyas Tetik’e ait olan ve Müslüm Gürses’in 1989 yılında seslendirdiği eser, Linet’in eşsiz ve güçlü yorumuyla yeniden hayat buldu. Batıkan Hitay yönetmenliğinde kamera karşısına geçen sanatçı, şarkı için bir de klip çekti.

Hazar Ekşioğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Eva Yapım etiketiyle hazırlanan klipte 3 ayrı özel tasarım kostüm giyen Linet, şıklığı ve zarafetiyle de hem kulağa hem göze hitap etti.

Seda Diker, yeni romanını tanıttı

Kişisel dönüşüm, ilişki dinamikleri ve farkındalık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Seda Diker’in 13. kitabı ‘Aşk Kütüphanesi’, Casa dell'Arte Bodrum’da düzenlenen özel lansmanla tanıtıldı.

Yazar, eğitmen, duygu simyacısı ve iletişim mentörü Seda Diker, Idecon Grup İletişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaprak Yapsan’ın sunumu ve moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte kitabın çıkış hikâyesini, kadın-erkek ilişkilerine dair yaklaşımını ve kişisel dönüşüm yolculuğunu davetlilerle paylaştı.

Roman kurgusunu kişisel dönüşüm, ilişki dinamikleri ve farkındalık temalarıyla buluşturan ‘Aşk Kütüphanesi’; alma-verme dengesi, dişil liderlik, Heart–Brain Coherence yaklaşımı ve bireyin kendi yaşamını dönüştürme potansiyeline odaklanan anlatısıyla davetlilerden yoğun ilgi gördü.