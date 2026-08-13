NOW TV’de yeni sezonda ekrana gelecek olan yeni Karadeniz dizisi ‘Sevdam Karadeniz’in ilk tanıtımı yayınlandı.

Başroller Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin hayat verdiği karakterlere dair ilk ipuçlarının yer aldığı fragmanda, ikilinin dikkat çeken ekran uyumunun yanı sıra Karadeniz’in büyüleyici doğası da gözler önüne serildi. Çekimleri Trabzon’da devam eden ve Özge Korkmaz ile Yeşim Gülay’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in üstlendiği Mia Yapım imzalı ‘Sevdam Karadeniz’, güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicileri Karadeniz’in etkileyici atmosferinde sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor. Yapım, ilk tanıtımıyla iddiasını ortaya koydu.

Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafize Alazlı (Ayşegül Günay) ve Durali Yeniceli’nin (Şerif Erol) yarım kalmış aşkıyla başlayan düşmanlık, yıllar sonra torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Meltem Akçöl) zoraki bir evliliğin içine sürükleyişini konu alıyor.

Yaşlı Amca'dan yeni stüdyo albüm

‘Hep De Yorgun’, ‘İstanbul Beyefendisi’, ‘Yıldızlara Bak’ ve ‘Giderdi Hoşuma’ gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Yaşlı Amca, yeni stüdyo albümü ‘2002’yi yayınladı.

Albüm, adını sadece o döneme yaklaşmaya çalışan müzikal tınısından değil; Türkiye’nin daha kucaklayıcı, özgür ve potansiyelle dolu olduğu o aydınlık geçmişe duyulan derin bir özlemden alıyor. Toplam 14 şarkıdan oluşan ‘2002’, konsept olarak 2002 yılının rock, pop ve hip hop üretimlerinden ilham alıyor. Dönemin melodik ve duygusal hafızası, Yaşlı Amca’nın bugünkü müzikal diliyle yeniden yorumlanıyor. Albümde daha önceden yayınlanan ‘Öyle’, ‘Bulsaydın’, ‘Bu Son’, ‘İleri’ ve ‘Devam’ adlı 5 şarkının yanı sıra 9 yeni eser yer alıyor.

Kolektif hafızayla kişisel hesaplaşmanın iç içe geçtiği albüm, Yaşlı Amca’nın şimdiye kadarki en bütünlüklü anlatılarından biri olarak dinleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmen Derviş Zaim’e önemli görev

Türkiye’nin en köklü film festivali, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim üstlenecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim yapacak. Festivalin Ulusal Yarışmaları’na başvurular Altın Portakal’ın resmi internet sitesi üzerinden 31 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Festivalde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü, 5 milyon TL olarak açıklandı.