NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Ömür Usta’nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu Ay Yapım imzalı dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Nurgül Yeşilçay’ın hayat verdiği Ömür’ün zorlu yaşam mücadelesinden ilk kesitlerin yer aldığı tanıtım, dizinin duygu yüklü hikâyesine dair ipuçları veriyor. Yoksulluk içinde otomobil tamiratı yaparak yaşam mücadelesi veren Ömür’ün, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte sürdürdüğü zorlu hayatından kesitlerin yer aldığı tanıtımda, karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalışan bir kadının mücadelesi öne çıkıyor.

Ömür’ün ‘Hayata tutunmamın tek sebebi çocuklarım’ sözleri ise, tanıtımın en çarpıcı anlarından biri oldu. ‘Ömür Usta’, yeni sezonun iddialı işlerinden biri olacağının sinyalini verdi.

Ayşe Hatun Önal’dan sürpriz şarkı

Ayşe Hatun Önal, yeni neslin dikkat çeken müzisyenlerinden Mert Çodur ve prodüktör Ozan Bayraşa, yılın en çok konuşulacak pop projelerinden biri olan ‘Çıktı Yangınlar’ için bir araya geldi. Çalışma, Sony Music Türkiye ve Fam Music ortaklığıyla yayınlandı.

Sözleri Mert Çodur’a, müziği Mert Çodur ve Ozan Bayraşa’ya ait şarkının düzenlemesini yine Ozan Bayraşa yapmış. 12 saatte tamamlanan klibin yönetmenliğini ise Elif Demiralp üstlenmiş.

Enerjik ritmi, modern altyapısı ve akılda kalan sözleriyle dikkat çeken şarkı, müzik listelerini zorlayacağa benziyor.

Kral Şakir eğlendirirken öğretiyor

Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun yarattığı, Grafi2000 imzasını taşıyan Türkiye’nin sevilen animasyon markası ‘Kral Şakir’, yeni sinema filmi ‘Kral Şakir: Binbir Gece’ ile Ocak 2027’de beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Hazırlıkları tüm hızıyla süren film yine eğlenceyi, mizahı ve tempoyu bir araya getirirken ‘Kral Şakir’, yıllardır çocukları yalnızca güldüren değil; eğlenirken öğrenmelerini sağlayan hikâyeleriyle de öne çıkıyor. Grafi2000’in sevilen karakterlerinden Çürük Ali, diş sağlığını eğlenceli hikâyelerle anlatarak çocukların doğru alışkanlıklar edinmesine katkı sağlıyor. Böylece milyonlarca çocuk, ‘Kral Şakir’ evreni sayesinde hem kitaplarla buluşuyor hem de eğlenerek öğreniyor.

Grafi2000 Kurucusu Varol Yaşaroğlu, çocuklara mesaj vermeye çalışmak yerine onları eğlenceli hikâyelerin içine davet ettiklerini belirterek “Çocukların zekâsını küçümseyen bir anlatım yerine onları güldüren, düşündüren ve hayal kurmaya teşvik eden hikâyeler anlatıyoruz. Dostluk, dayanışma, çevre bilinci ve aile değerlerini aktarıyoruz” dedi.