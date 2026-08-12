Haftanın dizisi: atv’de yayınlanan yaz dizisi ‘Altı Üstü İstanbul’, ekranlara damga vurmaya devam ediyor. İzleyicisiyle buluştuğu ilk haftadan itibaren kendi gününe ambargo koyan dizi, geçen hafta reytingini en çok artıran yapım oldu.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi isimlerin rol aldığı dizi, aldığı reytingler kadar oyuncuların sergilediği performanslarla da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Keloğlan ve dostlarının mücadelesi

Haftanın filmi: Buğra Kekik’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki ‘Keloğlan ve Hayvan Dostları’, 7 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluştu. Film, vizyondaki ilk haftasında 6 bin 790 kişi tarafından izlendi.

HM Productions imzalı film, Balkabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir yıldız çocuğun peşindeki kötü güçlere karşı Keloğlan ve hayvan dostlarının verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Nil Karaibrahimgil’den yeni şarkı

Haftanın şarkısı: Nil Karaibrahimgil, yeni şarkısı ‘İstanbul Sen Benden misin’i yayınladı. Sözleri ve müziği Nil Karaibrahimgil imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. İstanbul’la kurduğu yıllara yayılan bağı samimi ve şiirsel bir dille anlatan şarkı, sanatçının şehre yazdığı en kişisel eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

‘İstanbul Sen Benden misin’, sanatçının ilk kez İstanbul’la doğrudan konuştuğu, ona sorular sorduğu ve duygularını içtenlikle paylaştığı bir anlatı sunuyor. Nil Karaibrahimgil, ‘İstanbul Sen Benden misin’ ile dinleyicilerine hem nostaljik hem de umut dolu bir yolculuk vadediyor.

‘Hadi Git Şimdi’ kitabı yayımlandı

Haftanın kitabı: Yazar Birgül Öztürk’ün ‘Hadi Git Şimdi’ isimli şiir kitabı, Tilki Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Hilmi Topaloğlu’na ithaf edilen kitap, duygusal derinliği yüksek, aşkın ve ayrılığın yarattığı çelişkileri ele alan şiirlerden oluşur. Şiirlerde genel olarak imkânsız aşklar, gitmek ile kalmak arasında sıkışıp kalma hissi, özlem ve ayrılık acısı gibi yoğun lirik temalar işleniyor.

Kitabın tanıtım bülteninde öne çıkan ve genel atmosferini yansıtan dizeler şu şekildedir: “Adın vurgun gibi kalbime yazıldı. Git desem kanıyor kal desem kördüğüm. İçimde hasret nöbetleri, bu aşk, aşk değil. Vicdansızca ölüm...”