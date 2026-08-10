Televizyon dizi sezonunun yaz etabında bu yıl 4 yeni dizi var. Mayıs ayı sonu gibi sezona start veren diziler, aldıkları reytingler ile dikkat çekiyorlar. Peki, yaz dizilerinde son durum ne?

atv’de Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Altı Üstü İstanbul’, kendi gününde liderliği bırakmazken hafta genelinde de zaman zaman zirveye yerleşiyor. En son 8. bölümü yayınlanan dizi, iyi bir sezon geçiriyor. Star TV’de Çarşamba günleri ekrana gelen ‘Doğanın Kanunu’ da iyi bir çıkış yakaladı. 9. bölümü yayınlanan yapım, zirveden inmiyor. Yaz döneminin sürpriz işlerinden oldu. Show TV’de Perşembe’leri izleyici karşısına çıkan ‘Muhtemel Aşk’, yoluna doludizgin devam ediyor. 8 bölümü yayınlanan dizi, aldığı reytinglerle hem kanalının hem de yapımcısının yüzünü güldürüyor.

Son olarak, Kanal D’nin sezona en erken başlayan ve Pazar akşamı yayınlanan ‘Daha 17’ dizisi, yazın ekranda olan işlerin en popüler olanı dersem, abartmış olmam. İlk bölüm hariç 4 reyting altına hiç düşmedi. 4 dizi arasında ‘Daha 17’ ve ‘Altı Üstü İstanbul’, yeni sezonda da bir süre devam edebilir. ‘Doğanın Kanunu’ ve ‘Muhtemel Aşk’ın şansı bu konuda biraz zor. Çünkü karşılarına güçlü yapımlar çıkacak. Umarım, 4 dizide yollarına devam eder. Yaz dizilerde son durum bu.

20 yıllık hayal düetle gerçek oldu

Aylince, Serdar Ortaç ile merakla beklenen düet şarkısı ‘Romantik Aşk’ı yayınladı.

Sözleri ve müziği Serdar Ortaç’a ait şarkının düzenlemesini Selçuk Şahin yapmış. Yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı’nın üstlendiği klipte kamera karşısına birlikte geçen Aylince ve Serdar Ortaç’ın yüksek enerjisi ve uyumu projeye ayrı bir renk kattı. Hareketli ritmi ve akılda kalan sözleriyle dikkat çeken ‘Romantik Aşk’, yazın iddialı pop şarkıları arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Serdar Ortaç ile aynı projede yer almanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyen Aylince, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yaklaşık 20 yıl önce bir yarışma programında birlikte konuktuk. O gün karakteriyle beni çok etkilemişti. Hem bu kadar ünlü olup hem de bu kadar mütevazı kalabilen nadir insanlardan biri. Türkiye’de dokunmadığı kalp kalmayan bir sanatçıyla aynı projede yer almak ve onunla düet yapmak benim için tarifsiz bir heyecan.”

Türkiye’nin ilk IMAX animasyon filmi

Gupse Özay’ın çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı Gupi karakteri, ilk sinema filmiyle beyazperdeye geliyor.

Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın yaptığı ‘Gupi ve Gülmeyen Kral’, heyecan dolu hikâyesiyle 23 Ekim’de seyirciyle buluşacak. Gupi’nin renkli ve eğlenceli animasyon dünyası, IMAX’in yüksek çözünürlüklü görüntü sistemi ve güçlü ses teknolojisi ile sinemaseverlere bambaşka bir izleme deneyimiyle buluşacak.

IMAX formatında vizyona girecek Türkiye’de yapılan ilk animasyon filmi olan ‘Gupi ve Gülmeyen Kral’, sinema tarihinde yerini almaya hazırlanıyor.