Star TV’nin, izleyicilerin ekranlarda uzun süredir özlemini çektiği sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve aile bağlarını sunmaya hazırlanan yeni komedi dizisi ‘Tuzlu Kahve’den ilk tanıtım yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragman, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Poll Films imzalı dizi, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil; aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor.

‘Tuzlu Kahve’, Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen’i bir araya getiriyor.

Mimar Sinan’ın hayatı dizi oluyor

Yapımcılığını Amanos Yapım’ın üstlendiği, hikâyesi Fırat Erez tarafından yazılan, senaryosunu Şafak Tunç ile Cavidan Balcı’nın kaleme aldığı ‘Mimar Sinan’ dizisi için start verildi.

Tarihe damga vuran isimlerden biri olan Mimar Sinan’ın hayatına ayna tutacak dizi, Mimar Sinan’ın bilinmeyen yönlerini de mercek altına alacak. Yönetmenlik için Murat Saraçoğlu ile görüşen yapımın oyuncu görüşmelerine de başladığı öğrenildi.

Dijitale bir platforma çekilecek ve 50’şer dakikadan oluşacak 6 bölümlük mini dizinin cast direktörlüğünü ise Çağdaş Başaran yapacak.

‘2 Aile Arasında’nın çekimleri bitti

BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği yılın merakla beklenen komedisi ‘2 Aile Arasında’ filminin çekimleri tamamlandı.

2017 yılında gişe rekorları kıran, yıllar boyunca dijital platformlarda en çok izlenen yerli yapımlar arasında yer alan ‘Aile Arasında’, yıllardır beklenen devam filmiyle 4 Aralık’ta yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.