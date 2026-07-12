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Kaynak: İHA

Otelde şef aşçı olarak görev yapan K.H., iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini öne sürerek kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı. İşveren ise çalışanlara yönelik küfür ve hakaret nedeniyle fesih yapıldığını savundu.

İLK MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

İş Mahkemesi, işverenin iddialarını destekleyecek yeterli somut delil sunulmadığı gerekçesiyle davayı kısmen kabul etti. Karar istinaf aşamasında da değişmeyince dosya Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY: GÜVEN İLİŞKİSİ ORTADAN KALKTI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin başka çalışanlara sataşması, küfür etmesi ve işyeri huzurunu bozmasının haklı fesih nedeni olduğuna hükmetti. Kararda, işveren ile çalışan arasındaki güven ilişkisinin ortadan kalktığı vurgulandı.

HAKARET VE AĞIR SÖZLER TESPİT EDİLDİ

Dosyada yer alan delillere göre, davacının stajyer aşçıya yönelik “öküz”, “mal”, “salak”, “işe yaramazsın” gibi ifadeler kullandığı ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği belirlendi. Ayrıca diğer çalışanlara karşı da benzer davranışlar sergilediği kaydedildi.

“ÇALIŞMA BARIŞINI BOZDU”

Yargıtay, söz konusu davranışların işyerindeki düzeni bozduğunu ve İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında haklı fesih oluşturduğunu değerlendirdi.

TAZMİNAT HAKKINI KAYBETTİ

Yüksek Mahkeme, yerel mahkeme kararını bozarak işverenin fesih kararını hukuka uygun buldu. Böylece işçi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkını kaybetti.

Karar, işyerinde hakaret ve küfür gibi davranışların ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyan emsal kararlar arasında yer aldı.