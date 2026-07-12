Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası sürerken, piyasalar olası faiz indirimi sürecine odaklandı.
Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek
Türkiye’de sıkı para politikası devam ederken, faiz indirimi sürecine ilişkin beklentiler güçleniyor. Uzmanlara göre olası kredi gevşemesinde önceliğin ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara verilmesi bekleniyor.Kaynak: AA
Uluslararası finans kuruluşları, kalıcı faiz indirimlerinin 2026’nın son çeyreği ile 2027’nin ilk döneminde başlayabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.
UZMANLARDAN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI
Küresel yatırım kuruluşları arasında yer alan Goldman Sachs’ın da bulunduğu bazı finans kuruluşlarının analistleri, çekirdek enflasyondaki dirençli görünümün kısa vadede faiz indirimi beklentilerini sınırladığını belirtiyor.
Uzman değerlendirmelerine göre, finansal koşulları belirgin şekilde rahatlatacak kalıcı faiz indirimlerinin başlaması için enflasyon görünümünde daha güçlü bir iyileşme gerekiyor.
KREDİ MUSLUĞU İLK KEZ EV ALACAKLARA AÇILABİLİR
Faiz indirim sürecinin başlaması halinde kredi imkanlarının hangi alanlara yönlendirileceği de merak konusu oldu.
Ekonomi yönetiminin enflasyonu yeniden yükseltmemek amacıyla tüketici, ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki kontrollü yaklaşımını sürdürmesi beklenirken, konut sektörünün öncelikli alanlardan biri olabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik kredi destekleri, olası gevşeme sürecinin ilk adımlarından biri olabilir.
KONUT SEKTÖRÜ KREDİ DESTEĞİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konutun finansmana erişimde kritik bir alan olduğunu ve kredi koşullarındaki iyileşmenin öncelikle bu sektörde etkisini gösterebileceğini belirtiyor.
Barınma maliyetlerinin arttığı dönemde, ilk evini almak isteyen vatandaşlara yönelik yeni finansman imkanlarının piyasadaki hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor.