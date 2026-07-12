Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek

Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek

Türkiye’de sıkı para politikası devam ederken, faiz indirimi sürecine ilişkin beklentiler güçleniyor. Uzmanlara göre olası kredi gevşemesinde önceliğin ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası sürerken, piyasalar olası faiz indirimi sürecine odaklandı.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 2

Uluslararası finans kuruluşları, kalıcı faiz indirimlerinin 2026’nın son çeyreği ile 2027’nin ilk döneminde başlayabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 3

UZMANLARDAN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Küresel yatırım kuruluşları arasında yer alan Goldman Sachs’ın da bulunduğu bazı finans kuruluşlarının analistleri, çekirdek enflasyondaki dirençli görünümün kısa vadede faiz indirimi beklentilerini sınırladığını belirtiyor.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 4

Uzman değerlendirmelerine göre, finansal koşulları belirgin şekilde rahatlatacak kalıcı faiz indirimlerinin başlaması için enflasyon görünümünde daha güçlü bir iyileşme gerekiyor.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 5

KREDİ MUSLUĞU İLK KEZ EV ALACAKLARA AÇILABİLİR

Faiz indirim sürecinin başlaması halinde kredi imkanlarının hangi alanlara yönlendirileceği de merak konusu oldu.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 6

Ekonomi yönetiminin enflasyonu yeniden yükseltmemek amacıyla tüketici, ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki kontrollü yaklaşımını sürdürmesi beklenirken, konut sektörünün öncelikli alanlardan biri olabileceği ifade ediliyor.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 7

Uzmanlara göre özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik kredi destekleri, olası gevşeme sürecinin ilk adımlarından biri olabilir.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 8

KONUT SEKTÖRÜ KREDİ DESTEĞİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konutun finansmana erişimde kritik bir alan olduğunu ve kredi koşullarındaki iyileşmenin öncelikle bu sektörde etkisini gösterebileceğini belirtiyor.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 9

Barınma maliyetlerinin arttığı dönemde, ilk evini almak isteyen vatandaşlara yönelik yeni finansman imkanlarının piyasadaki hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor.

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Faiz indirimi beklentisi arttı: İlk kredi desteği onlara gelecek - Resim: 10
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