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Kaynak: İHA

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında taraflar birbirlerine çeşitli suçlamalarda bulundu. Erkek, eşinin kendisine hakaret ettiğini ve yemek vermediğini öne sürerken; kadın ise eşinin hem kendisine hem de çocuklarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve yaptığı yemekleri sürekli küçümsediğini ifade etti.

MAHKEME: ERKEK AĞIR KUSURLU

İlk derece Aile Mahkemesi, tarafların karşılıklı olarak hakaret ettiğini tespit etti. Ancak erkeğin:

Eşinin yaptığı yemekleri sürekli küçümsemesi

Hakaret içeren ifadeler kullanması

Evin ihtiyaçlarını yeterince karşılamaması

gerekçeleriyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi.

Mahkeme, çiftin boşanmasına hükmederken çocuğun velayetini babaya verdi, ayrıca kadın lehine nafaka ile maddi ve manevi tazminata karar verdi.

İSTİNAF VE YARGITAY’DAN ONAY

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de aynı yönde hüküm kurarak kararı onadı.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Kararla birlikte, evlilik birliği içinde eşe yönelik sürekli aşağılayıcı ve küçümseyici ifadelerin, boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde belirleyici unsurlar arasında yer aldığı bir kez daha ortaya kondu.