Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: 60 bin liradan başlayan araç satışı başladı

FİYATLAR 60 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

E-ihale kapsamında satışa sunulan araçların başlangıç fiyatı yaklaşık 60 bin lira olurken, bazı lüks araçlarda rakam 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Satış listesinde otomobil, kamyon, tekne ve jet ski gibi birçok farklı araç seçeneği yer alıyor.