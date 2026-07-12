Otomobilden kamyona, tekneden jet skiye kadar farklı kategorilerde yüzlerce araç yeni sahiplerini bekliyor. Satışa çıkarılan tüm araçlar, fotoğraflanıp detaylı ekspertiz incelemesinden geçirildikten sonra şeffaf ihale süreciyle alıcıların beğenisine sunuluyor.
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: 60 bin liradan başlayan araç satışı başladı
İkinci el araç satın almayı planlayanlar için dikkat çeken bir fırsat duyuruldu. Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemleri sonrası tasfiye edilen çok sayıda aracı resmi ekspertiz raporlarıyla birlikte e-ihale sistemi üzerinden satışa sundu.Kaynak: Diğer
İhaleyi kazanan vatandaşlar, satın aldıkları araçları ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden teslim alabiliyor.
FİYATLAR 60 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
E-ihale kapsamında satışa sunulan araçların başlangıç fiyatı yaklaşık 60 bin lira olurken, bazı lüks araçlarda rakam 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Satış listesinde otomobil, kamyon, tekne ve jet ski gibi birçok farklı araç seçeneği yer alıyor.
LÜKS MODELLER DE VAR, HURDA ARAÇLAR DA
İhale listesinde yüksek segmentte lüks araçların yanı sıra, bakım ve onarım gerektiren hurda durumundaki araçlar da bulunuyor. Bu nedenle ihaleye katılmayı düşünenlerin ekspertiz raporlarını ve araçların mevcut durumunu dikkatlice incelemesi tavsiye ediliyor.
İşte e-ihale ile satışa çıkarılan araçlar…