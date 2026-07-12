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Kaynak: ANKA

10 Temmuz'da hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey binasında anma töreni düzenleniyor. Telli'nin tabutu alkışlar ve karanfiller eşliğinde salona getirilirken, yoğun katılım nedeniyle töreni izlemek isteyenler salonun dışına taştı.

Şair ve yazar Ahmet Telli için Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey binasında düzenlenen anma töreni devam ediyor. Telli'nin tabutu alkışlar ve karanfiller eşliğinde salona getirilirken, törene katılanlar usta şairi uzun süre ayakta alkışladı.

10 Temmuz'da yaşamını yitiren Ahmet Telli için düzenlenen törene ailesi, yakınları, dostları, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim ile siyasetçiler katıldı. Yoğun katılım nedeniyle çok sayıda kişi töreni salonun dışından takip ediyor. Törene SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti ve CHP milletvekilleri ile çok sayıda şair, yazar ve sanatçı da katıldı.

Anma töreninin tamamlanmasının ardından Ahmet Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AHMET TELLİ KİMDİR?

Toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcilerinden Ahmet Telli, hüzün, isyan, sevda ve direnişi aynı şiir evreninde buluşturan eserleriyle Türk edebiyatının özgün isimleri arasında yer aldı.

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğan Telli, öğretmen okullarında eğitim gördükten sonra köy öğretmenliği yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Telli, yargı sürecinin ardından yayıncılık, editörlük ve kitapçılık yaptı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında öğretmenliğe dönen Telli, daha sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli'nin "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Nida" ve "Veda Divanı" gibi çok sayıda eseri bulunuyor. Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Yazko Şiir Özendirme Ödülü, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, Altın Portakal Şiir Ödülü ve PEN Türkiye Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görülen Telli, ardında Türk şiirinin hafızasında önemli bir miras bıraktı.

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