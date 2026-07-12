İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak ve güneşli bir pazar gününün ardından İstanbulluları yeni haftada sürpriz yağışlar ve serinleten rüzgarlar bekliyor.
AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
AKOM, tarih vererek İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
AKOM verilerine göre 12 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Güne 22°C sıcaklıkla başlayan megakentte, öğle saatlerinde termometreler 30°C'yi gösteriyor. Akşam saatlerinde havanın 26°C'ye, gece ise 24°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.
Gün boyunca nem oranının yüzde 40 ile yüzde 80 aralığında seyredeceği tahmin edilirken, poyraz yönünden saatte 5-25 kilometre hızla esen hafif ve orta kuvvetteki rüzgarlar, İstanbullulara rahat bir nefes aldırıyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.
AKOM raporunun "Dikkat" bölümünde, yeni hafta için önemli uyarılara yer verildi. Açıklamaya göre, 13 Temmuz Pazartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel yağmur geçişleri öngörülüyor.
Yağışlı havanın etkisini artırarak, 14 Temmuz Salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla ve gök gürültülü sağanak yağmurlu şekilde devam etmesi bekleniyor.
Salı günü metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esecek kuzeydoğulu (Poyraz) rüzgarlarının megakentte serinlik hissi vermeye devam edeceği belirtildi.
Tüm bu serinletici etkenlere rağmen, AKOM yetkilileri hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca genel olarak 30-33°C aralığında seyredeceğinin altını çizdi.
AKOM'un yayımladığı 6 günlük hava tahmin raporuna göre, yağışlı geçecek Salı gününün ardından hafta sonuna kadar güneşli ve açık bir gökyüzü bekleniyor. İşte haftalık sıcaklık değerleri:
13 Temmuz Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu (Min: 22°C - Maks: 30°C)
14 Temmuz Salı: Bulutlu, gök gürültülü sağanak yağmurlu (Min: 22°C - Maks: 29°C)
15 Temmuz Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor (Min: 22°C - Maks: 32°C)
16 Temmuz Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor (Min: 22°C - Maks: 32°C)
17 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor (Min: 22°C - Maks: 31°C)
18 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor (Min: 22°C - Maks: 30°C)
Vatandaşların, özellikle Pazartesi gecesi ve Salı günü etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.