AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak ve güneşli bir pazar gününün ardından İstanbulluları yeni haftada sürpriz yağışlar ve serinleten rüzgarlar bekliyor.