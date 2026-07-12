20. LA GALAXY - 1.08 MİLYAR DOLAR
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2026 yılının en değerli futbol kulüpleri listesini yayımladı. Son iki sezonda sportif anlamda beklentilerin gerisinde kalmasına rağmen gelir rekorları kıran Real Madrid, 9,5 milyar dolarlık değeriyle zirvedeki yerini korudu.Furkan Çelik
19. NEWCASTLE UNITED - 1,25 MİLYAR DOLAR
18. LOS ANGELES FC - 1,32 MİLYAR DOLAR
17. INTER MIAMI - 1,35 MİLYAR DOLAR
16. ASTON VILLA - 1,4 MİLYAR DOLAR
15. INTER - 1,8 MİLYAR DOLAR
14. MILAN - 1,85 MİLYAR DOLAR
13. BORUSSIA DORTMUND - 2,2 MİLYAR DOLAR
12. JUVENTUS - 2,4 MİLYAR DOLAR
11. ATLETICO MADRID - 2,95 MİLYAR DOLAR
10. TOTTENHAM HOTSPUR - 3 MİLYAR DOLAR
9. CHELSEA - 4,2 MİLYAR DOLAR
8. ARSENAL - 5,4 MİLYAR DOLAR
7. MANCHESTER CITY - 5,5 MİLYAR DOLAR
6. BAYERN MÜNİH - 5,7 MİLYAR DOLAR
5. PARIS SAINT-GERMAIN - 5,8 MİLYAR DOLAR
4. LIVERPOOL - 6,2 MİLYAR DOLAR
3. MANCHESTER UNITED - 7,2 MİLYAR DOLAR
2. BARCELONA - 7,5 MİLYAR DOLAR
1. REAL MADRID - 9,5 MİLYAR DOLAR