Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi

Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2026 yılının en değerli futbol kulüpleri listesini yayımladı. Son iki sezonda sportif anlamda beklentilerin gerisinde kalmasına rağmen gelir rekorları kıran Real Madrid, 9,5 milyar dolarlık değeriyle zirvedeki yerini korudu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 1

20. LA GALAXY - 1.08 MİLYAR DOLAR

1 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 2

19. NEWCASTLE UNITED - 1,25 MİLYAR DOLAR

2 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 3

18. LOS ANGELES FC - 1,32 MİLYAR DOLAR

3 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 4

17. INTER MIAMI - 1,35 MİLYAR DOLAR

4 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 5

16. ASTON VILLA - 1,4 MİLYAR DOLAR

5 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 6

15. INTER - 1,8 MİLYAR DOLAR

6 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 7

14. MILAN - 1,85 MİLYAR DOLAR

7 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 8

13. BORUSSIA DORTMUND - 2,2 MİLYAR DOLAR

8 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 9

12. JUVENTUS - 2,4 MİLYAR DOLAR

9 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 10

11. ATLETICO MADRID - 2,95 MİLYAR DOLAR

10 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 11

10. TOTTENHAM HOTSPUR - 3 MİLYAR DOLAR

11 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 12

9. CHELSEA - 4,2 MİLYAR DOLAR

12 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 13

8. ARSENAL - 5,4 MİLYAR DOLAR

13 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 14

7. MANCHESTER CITY - 5,5 MİLYAR DOLAR

14 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 15

6. BAYERN MÜNİH - 5,7 MİLYAR DOLAR

15 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 16

5. PARIS SAINT-GERMAIN - 5,8 MİLYAR DOLAR

16 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 17

4. LIVERPOOL - 6,2 MİLYAR DOLAR

17 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 18

3. MANCHESTER UNITED - 7,2 MİLYAR DOLAR

18 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 19

2. BARCELONA - 7,5 MİLYAR DOLAR

19 20
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri açıklandı: Zirve yine değişmedi - Resim: 20

1. REAL MADRID - 9,5 MİLYAR DOLAR

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