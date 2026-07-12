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Kaynak: ANKA

Osmaniye'de, bir alışveriş merkezinden çıkan CHP Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Eren, aracına binmek istediği sırada saldırıya uğradı.

Yaklaşık 8 kişilik bir grup Eren Eren'in etrafını sararak saldırıda bulundu. Muşta ile kafasına darbe alan Başkan Eren yaralandı. Hastanede tedavi altona alınan Başkan Eren Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, saldırıya karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.