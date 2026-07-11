Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor

Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor

Yargıtay, emekli maaşında SGK tarafından yapılan maaş kesintisine ilişkin kritik bir karara imza attı. Kesilen emekli maaşlarının iadesini talep eden emekli vatandaş, davayı kazandı, iadeleri geri alacak.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 1

Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylığında kesinti yapılan bir emeklinin açtığı davada, milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 2

Birgün'de yer alan habere göre; hukuki süreç, emekli bir işçinin çalıştığı fabrikadan haksız yere çıkarılmasıyla başladı. İşten çıkarılmasının ardından "işe iade" davası açan ve mahkemede haklı bulunan işçi, karara rağmen işveren tarafından fiilen işbaşı yaptırılmadı.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 3

Ancak işveren, işçiyi fabrikada çalıştırmamasına rağmen SGK’ya işe başlamış gibi resmi bildirimde bulundu. Bu bildirimi fark eden SGK, emeklinin "fiilen çalışmadığı" gerekçesiyle aylığını kesme kararı aldı ve yapılan ödemeler için borç çıkardı.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 4

Aylığı kesilen mağdur emekli, işlemin iptali için konuyu yargıya taşıdı. Kırşehir 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi’nde görülen davada, SGK’nın uyguladığı kesinti işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmedilerek kararın iptaline ve kesilen tutarların iadesine karar verildi.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 5

Yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyen SGK, dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, kurumun itirazını haksız bularak reddetti

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 6

Pes etmeyen SGK; kararın eksik araştırmaya dayandığını, işlemin yerinde olduğunu ve vekalet ücretinde hata yapıldığını iddia ederek dosyayı temyiz için Yargıtay'a taşıdı.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 7

Dosyayı nihai olarak inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 6 Mayıs 2026 tarihinde verdiği kararla tartışmalara son noktayı koydu.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 8

Yüksek Mahkeme, işveren tarafından ödenen ücretlerin ve yatırılan sigorta primlerinin işçinin fiili çalışmasından değil, "geçersiz fesih nedeniyle çalıştırılmadığı boşta geçen süreye" ait yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 9

Bu kritik ayrımı vurgulayan Yargıtay, SGK’nın emekli aylığını kesmesi ve bu dönemde yapılan ödemeler için borç çıkarması işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 10

Daire, SGK’nın itirazını kesin olarak reddederek, emeklinin maaşından yapılan haksız kesintilerin iadesini onayladı.

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Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor - Resim: 11
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