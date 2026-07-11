Yargıtay’dan emsal ‘maaş’ kararı: SGK iade edecek, emeklileri ilgilendiriyor

Ancak işveren, işçiyi fabrikada çalıştırmamasına rağmen SGK’ya işe başlamış gibi resmi bildirimde bulundu. Bu bildirimi fark eden SGK, emeklinin "fiilen çalışmadığı" gerekçesiyle aylığını kesme kararı aldı ve yapılan ödemeler için borç çıkardı.