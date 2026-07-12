12 Temmuz Pazar günlük burç yorumları: Bugün hangi burçlar için dönüm noktası?

ASLAN

Pazar gününü biraz daha kabuğunuza çekilerek, dinlenerek ve zihninizi arındırarak geçirmek isteyebilirsiniz. Kalabalık ortamlar yerine yalnız kalmak veya sakin aktiviteler yönelmek enerjinizi toplayacaktır. Ruhsal çalışmalar ve meditasyon için çok uygun bir gün.