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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde (VNL) fırtına gibi esen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyonun üçüncü etabındaki dördüncü ve son maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena Osaka'da oynanan mücadelede Filenin Sultanları, sahadan 3-1 galip ayrılarak grup aşamasına harika bir nokta koydu.

Daha önce Japonya'yı mağlup ederek elde ettiği 8. galibiyetle finallere kalmayı garantileyen millilerimiz, Tayland karşısında da turnuvadaki genel performansına yakışır bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın set sonuçları ise şöyle şekillendi:

1. Set: Tayland 27 - 25 Türkiye

2. Set: Tayland 21 - 25 Türkiye

3. Set: Tayland 19 - 25 Türkiye

4. Set: Tayland 22 - 25 Türkiye

GRUP AŞAMASI 4. SIRADA TAMAMLANDI

İlk seti başabaş bir mücadelenin ardından kaybetmesine rağmen çabuk toparlanan ve oyunun kontrolünü eline alan Filenin Sultanları, üst üste bulduğu setlerle maçı 3-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi grup aşamasını 4. sırada tamamlamayı da garantilemiş oldu.