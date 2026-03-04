Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son dönemde parti örgütünden gelen isimlerin disiplin kuruluna sevk edilip ihraç kararı verilmesini eleştiren gazeteci Yalçın Bayer, "CHP’nin diğer partilerden en büyük farklarından biri parti içi demokrasi ve eleştiri özgürlüğüydü. Görülen o ki CHP’de parti içi demokrasiden ve eleştiri özgürlüğünden eser kalmamış durumda. En küçük bir eleştiri yapan veya itiraz eden sorgusuz sualsiz bir şekilde ihraç ediliyor" ifadelerine yer verdi.

'KILIÇDAROĞLU KİMSEYİ İHRAÇ ETMEDİ İMAMOĞLU’NU BİLE'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesindeki köşesinde Bayer, partinin 7. Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

Yalçın Bayer

"CHP’de bu yaşananlar akla ister istemez !Arkadan hançerlendim' diyen Kılıçdaroğlu’nu getiriyor. 29 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine bayrak açan Ekrem İmamoğlu’nu da bugünkü CHP yönetimi gibi disiplin kuruluna verip ihraç edebilirdi. Hem de haklı nedenlerle...

Hatırlayın, İmamoğlu başkanlığında birçok Parti Meclisi üyesi ve milletvekili Kılıçdaroğlu’nu devirmek için 'zoom toplantısı' yapmıştı. Kılıçdaroğlu hiçbirini Disiplin Kuruluna vermedi. Hiçbirini ihraç etmedi. Hem de İmamoğlu 'bu toplantıları yüzlerce kez yaptık' demesine rağmen. Bırakın ihraç etmeyi, kendisine darbe girişiminde bulunan İmamoğlu’nu Kurultay Divan Başkanı yapmadı mı? Daha yazacak çok şey var.’"