Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yükselişle başladı. Endeks kontratı açılış seansında yüzde 0,24 değer kazanarak 16.753 puana çıktı.

ENDEKS KONTRATI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,16 düşüşle 16.713 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 16.734 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugünkü açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre 40 puan yükselerek 16.753 puana ulaştı.

PİYASALARDA GÖZLER FED BAŞKANI WARSH'TA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli seyir öne çıkıyor.

Warsh'un para politikasına ilişkin vereceği mesajların, küresel piyasalardaki risk iştahı ve faiz beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

YURT İÇİNDE EKONOMİK GÜVEN VE DIŞ TİCARET VERİLERİ İZLENECEK

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Fed Başkanı Warsh'un konuşmasının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile enflasyon beklentileri yatırımcıların odağında olacak.

VİOP'TA KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Analistler, teknik açıdan ağustos vadeli endeks kontratında 16.900 ve 17.000 puan seviyelerinin direnç, 16.600 ve 16.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasaların yönü açısından Fed Başkanı Warsh'un Jackson Hole'da vereceği mesajlar ve açıklanacak ekonomik verilerin yakından takip edilmesi bekleniyor.