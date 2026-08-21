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Kaynak: AA

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 azalışla 16.600,00 puanda kapatmıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşüne devam etti ve yüzde 0,1 gerileyerek 16.577 puandan işlem kaydetti.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,09 artarak 16.616,00 puandan işlem aldı.

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık ilerliyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.500 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu uzmanlar söyledi.