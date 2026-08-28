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Kaynak: Ekonomi Servisi

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları yeni güne başladı. Dolar ve Euro'nun günün ilk işlemlerindeki alış ve satış fiyatları belli oldu.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada doların alış fiyatı 48,2250 lira, satış fiyatı ise 48,2270 lira olarak kaydedildi.

Dün doların satış fiyatı 48,1350 lira seviyesindeydi. Böylece dolar, önceki güne göre 0,0920 lira yükselişle güne başladı.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro'nun alış fiyatı 56,2180 lira, satış fiyatı ise 56,2200 lira oldu.

Dün Euro'nun satış fiyatı 56,2220 lira olarak gerçekleşmişti. Buna göre Euro, güne 0,0020 lira düşüşle başladı.