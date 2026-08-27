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Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 100 bin varil artarak 428 milyon 900 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artması yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 700 bin varil azalarak 289 milyon 700 bin varile geriledi.

BENZİN STOKLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 2 milyon 500 bin varil azalarak 206 milyon 800 bin varil oldu.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 15-21 Ağustos haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 843 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı ise geçen hafta önceki haftaya göre günlük 435 bin varil azalarak 6 milyon 158 bin varil oldu.

Ham petrol ihracatı da günlük 274 bin varil düşüşle 3 milyon 792 bin varile geriledi.

2026 ÜRETİM BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.