Yüksek enflasyon, eriyip giden maaşlar, artan vergiler vatandaşın hem belini hem de boynunu büktü.

VATANDAŞ HEM GEÇİNMEYE, HEM KURUMLARI AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Geçim derdinde olan vatandaşın sırtına bir de vergi yükü bindi. Kurumlar ekonomik krizlerini 'vergi' ile aşarken, vatandaş bir yandan geçinmeye bir yanda da kurumları ayakta tutmaya çalışıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2025 yılında 850 milyar liraya yakın vergi topladı. Vergi birçok kalemde detaylandırsa da toplam miktar, dudak uçuklattı.

Bu verginin dağılımı ise şöyle:

Tüketilen yakıttan alınan ÖTV: 136 milyar 554 milyon 158 bin TL

Tüketilen yakıttan alınan KDV: 106 milyar 268 milyon 524 bin TL

Motorlu taşıt vergisi: 66 milyar 937 milyon TL

Otoyol ve köprü gelirleri KDV: 2 milyar 519 milyon 950 bin TL

Motorlu taşıtlara ilişkin ÖTV: 537 milyar 588 milyon TL