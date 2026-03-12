Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
Altın ve gümüş yarışta geride kaldı: Dev banka yeni yükselişin sinyalini verdi

Altın ve gümüş yarışta geride kaldı: Dev banka yeni yükselişin sinyalini verdi

Altın ve gümüş yıllardır yatırımcıların ilk tercihi olurken son dönemde tablo değişmeye başladı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Son Güncelleme:
Küresel piyasalarda uzun süredir yatırımcıların odağı altın ve gümüşteydi. Ancak son dönemde sanayi metalleri öne çıkmaya başladı.

Özellikle alüminyum fiyatlarındaki hareket piyasalarda dikkat çekiyor.

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, sanayi metallerindeki yükseliş trendine dikkat çekti.

Bankaya göre alüminyum fiyatları arz sıkışıklığı ve artan talep nedeniyle yukarı yönlü hareketini sürdürebilir.

Alüminyum fiyatı son bir ayda yüzde 10’un üzerinde artış göstererek ton başına yaklaşık 3.400 dolar seviyesini aştı.

Bu performans birçok yatırım aracının önüne geçti.

Aynı dönemde ons altın yüzde 4 ila 6 arasında yükselirken gümüşteki artış daha sınırlı kaldı. Böylece kısa vadede en güçlü performans sanayi metalinde görüldü.

Yükselişin üç önemli nedeni
Analistlere göre alüminyum fiyatlarını yukarı taşıyan üç temel unsur bulunuyor:
• Çin’de üretim sınırlamaları
• Artan enerji maliyetleri
• Küresel sanayi talebinde toparlanma beklentisi

Arz tarafında sıkışıklık var
Morgan Stanley analistleri özellikle düşük stok seviyelerine dikkat çekiyor.

Arz tarafındaki kırılganlığın devam etmesi halinde fiyatların yükselmeyi sürdürebileceği ifade ediliyor.

Altından farklı dinamikler
Altın genellikle jeopolitik riskler ve faiz beklentileriyle hareket ederken alüminyum daha çok sanayi üretimi ve ekonomik büyüme beklentileriyle fiyatlanıyor.

Kritik seviyeler takip ediliyor
Analistlere göre alüminyumda 3.450 – 3.500 dolar bandı önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği belirtiliyor.

