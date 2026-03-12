Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin kuruluşundan bu yana görev yapan eski milletvekilleri, MYK üyeleri ve Meclis grubu ile iftar programında buluştu. İftarın ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Şamil Tayyar, Erdoğan'ın iftar programında yaptığı konuşmada eski ve yeni milletvekilleri arasında ayrım yapmadığını ifade ederek AKP’nin “dava partisi” olduğunu söylediğini aktardı. Erdoğan’ın tecrübeli siyasetçilerin mevcut kadrolara “siyasi koçluk” yapabileceğine yönelik sözlerinin de salonda alkış aldığını belirtti.

ESKİ VEKİLLERDE 'DIŞLANMIŞLIK' HİSSİ

Şamil Tayyar, iftar programındaki atmosferi değerlendiren eski milletvekilleri arasında bazı kırgınlıkların hissedildiğini söyledi.

Tayyar'ın anlattıklarına göre, salonda bulunan bazı eski vekiller kendilerini “dışlanmış” ve “etkisizleştirilmiş” hissetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski vekilleri onore eden sözlerinin salonda olumlu bir hava oluşturduğunu söyleyen Şamil Tayyar, Erdoğan'ın sözlerin eski milletvekilleri tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

"KUŞATMA" ELEŞTİRİSİ

Şamil Tayyar iftar programının eski milletvekilleri için düzenlenmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafındaki bazı görevdeki isimlerin ortamı kontrol altında tuttuğunu vurguladı. Tayyar, bu durumu “muvazzaf arkadaşların kuşatması” sözleriyle eleştirdi.

ERDOĞAN’A İSTİŞARE ÖNERİSİ

AKP'li Şamil Tayyar, Erdoğan ile eski milletvekilleri arasında doğrudan temas kurulmasının faydalı olacağını söyleyerek, Erdoğan’ın eski vekillerle kendi başkanlığında bir istişare toplantısı yapması önerisinde bulundu.

Şamil Tayyar, Erdoğan'a önerdiği eski milletvekilleri ile yapması gereken toplantının siyasi iletişimin güçlenmesine katkı sağlayabileceğını da vurguladı.