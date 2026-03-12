Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
Bitcoin'de yükseliş kısa sürdü: İşte son durum

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan yükseliş yerini değer kaybına bıraktı. Piyasanın en değerli birimi olan Bitcoin 70 bin doların altına indi.

ABD ve İsrail’in saldırıları ile başlayan savaş piyasada ciddi dalgalanmalara neden oldu. Savaşın devam ettiği 13 gün boyunca özellikle Brent petrol fiyatındaki durum yakından takip ediliyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz kararına odaklanırken piyasalarda temkinli görünüm öne çıkıyor.

Piyasalardaki dalgalanmadan kripto para da etkilendi. ABD, ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın başlaması sonrası kripto parada görülen toparlanma sinyali yerini yeniden düşüşe bıraktı.

Son günlerde 70 bin doların üzerini göre Bitcoin, bugün 69 bin 733 dolar seviyesine geriledi. Piyasanın en değerli ikinci birimi olan Ethereum ise yüzde 1,36 değer kazanarak 2 bin 37 dolara yükseldi.

Bitcoin, Çarşamba günü geç saatlerde 71.230 dolara kadar yükselmişti. Ancak tanker saldırılarına ilişkin haberlerin ardından fiyat birkaç saat içinde yaklaşık 2 bin dolar geriledi.

Böylelikle Bitcoin, son iki haftada 71 bin dolar seviyesinin üzerine çıkıp Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla üçüncü kez geri çekilmiş oldu.

Piyasadaki zayıf görünüm diğer kripto varlıklara da yansıdı. Ether yüzde 0,5 düşüşle 2.025 dolara inerken haftalık kaybı yüzde 4,5'e ulaştı. Solana yüzde

1,5 gerileyerek 85 dolara düştü ve son yedi günde yüzde 5,7 ile büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı gösterdi.

XRP yüzde 0,8 düşüşle 1,37 dolara gerilerken, Dogecoin yüzde 0,8 kayıpla 0,092 dolara indi. Dogecoin'de, hafta başında Elon Musk etkisiyle görülen yükselişin önemli bölümü geri verildi. BNB ise 642 dolar seviyesinde yatay seyretti.

