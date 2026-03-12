Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11 Mart 2026’da Zonguldak’ta AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlikte Ramazan” programına katıldı. Programa makam aracıyla gelen Bayraktar, yolu tamamen trafiğe kapatan kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

MEŞALELİ KARŞILAMA CADDEYİ DUMANLA KAPLADI

Bakan Bayraktar’ı karşılayan AKP’li gençler, caddeyi trafiğe kapatarak ellerindeki meşaleleri yaktı. Makam aracının geçişi sırasında yolun iki tarafında aynı anda çok sayıda meşale yakıldı. Gece karanlığında yakılan kırmızı meşalelerden yükselen yoğun duman kısa sürede caddeyi ve yol kenarındaki ağaçları kapladı.

VIP minibüs, görüşün oldukça azaldığı kırmızı duman bulutunun arasından yavaşça ilerledi. Kalabalık, aracın etrafını sararak duman altında yürüyüşe eşlik etti.

KONYA’DAKİ BENZER OLAY YENİDEN GÜNDEMDE

Bakan Bayraktar’ın bu şekilde karşılanması, kısa süre önce Konya’da yaşanan ve polis müdahalesiyle sonuçlanan benzer bir olayı yeniden gündeme getirdi.

Konya’da 23 Haziran’da merkez Selçuklu ilçesinde gerçekleşen olayda, kız isteme merasimine giden bir grup caddeyi araçlarla kapatarak meşale ve havai fişek kullandı. Damat adayı Mehmet Emin Özarpa ve arkadaşlarının yürüyüşü sırasında araçlar yolu kapatırken, zaman zaman egzoz sesleriyle de çevreyi rahatsız etti.

Özarpa, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, “İlk tanıştığımızda sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim” notunu ekledi.

GÖZALTI VE PARA CEZALARI

Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekince Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, Mehmet Emin Özarpa hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlamasıyla adli işlem başlatarak gözaltına aldı.

Olay günü caddeyi trafiğe kapatan sürücülere ise “taşıt yolunu engellemek”, “kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak”, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” ve “görüşü engelleyecek süs ve aksesuar kullanmak” gibi maddelerden 15 bin 163’er lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 ceza puanı işlendi.