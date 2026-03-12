Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Kafasına 7 dikiş atılmıştı: Semicenk’in son sağlık durumu açıklandı

Kafasına 7 dikiş atılmıştı: Semicenk’in son sağlık durumu açıklandı

Ünlü şarkıcı Semicenk, evinde düşerek yaralanmış ve kafasına 7 dikiş atılmıştı. Hayranlarını endişelendiren olaydan sonra sağlık durumu merak konusuydu. Bugün yapılan son açıklamalarla birlikte Semicenk’in tamamen iyileştiği ve dikişlerini aldırdığı öğrenildi.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
Evinde Düşerek Yaralandı

Geçtiğimiz günlerde evinde bayıldığı öğrenilen Semicenk, acil olarak hastaneye kaldırılmış ve kafasında 7 dikiş atılmıştı.

Olay sosyal medyada hızla yayılmış, hayranları şarkıcının sağlığı için dua etmeye başlamıştı.

İlk Açıklama Geldi

Olayın ardından Semicenk, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmiş ve “Nazar nazar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar” diyerek takipçilerine moral vermişti.

Dikişlerini Aldırdı, Normale Döndü

Bugün hastaneye tekrar giden ünlü şarkıcı, kafasındaki dikişlerini başarıyla aldırdı.

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Semicenk’in sağlık durumu tamamen normale döndü, morali de oldukça yüksek.

Semicenk, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımlarda iyileşme sürecinin hızla ilerlediğini vurguladı.

Hayranlarına Özel Teşekkür

Kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür eden sanatçı, “Siz olmasaydınız bu kadar çabuk toparlanamazdım” diyerek duygularını paylaştı.

Semicenk’in bu hızlı iyileşmesi, sevenlerini sevindirdi. Şarkıcı, önümüzdeki günlerde müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.

Semicenk Kimdir?

Semicenk, gerçek adı Cenk Baş olan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.

7 Ekim 1998 tarihinde Sinop’un Boyabat ilçesinde doğan sanatçı, anne tarafından Adanalı, baba tarafından Ordulu kökenlidir ve 2026 itibarıyla 27 yaşındadır.

Müzik kariyerine annesinin aldığı gitarla başlayan Semicenk, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuş, 2019’da O Ses Türkiye yarışmasına katılarak Hadise’nin ekibinde yarı finale yükselmiş ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

“Düşer Aklıma”, “Yüzü Tanıdık Değil”, “Kalbim Usandı”, Funda Arar ile düet yaptığı “Al Sevgilim” gibi duygusal hit şarkılarıyla popüler olan Semicenk, 2023’te Spotify’da Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı unvanını almıştır.

Kaynak: Diğer
