Kafasına 7 dikiş atılmıştı: Semicenk’in son sağlık durumu açıklandı

Semicenk Kimdir?

Semicenk, gerçek adı Cenk Baş olan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.

7 Ekim 1998 tarihinde Sinop’un Boyabat ilçesinde doğan sanatçı, anne tarafından Adanalı, baba tarafından Ordulu kökenlidir ve 2026 itibarıyla 27 yaşındadır.

Müzik kariyerine annesinin aldığı gitarla başlayan Semicenk, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuş, 2019’da O Ses Türkiye yarışmasına katılarak Hadise’nin ekibinde yarı finale yükselmiş ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

“Düşer Aklıma”, “Yüzü Tanıdık Değil”, “Kalbim Usandı”, Funda Arar ile düet yaptığı “Al Sevgilim” gibi duygusal hit şarkılarıyla popüler olan Semicenk, 2023’te Spotify’da Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı unvanını almıştır.