Akıllı ev teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte robot süpürgeler de milyonlarca eve girdi.
Ev temizleyen robot süpürgeler casus mu oluyor? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı
Akıllı ev cihazlarının yaygınlaşmasıyla birlikte güvenlik tartışmaları büyüyor. Bir yazılım mühendisinin yaptığı çalışma, yaklaşık 7 bin robot süpürgenin kamera görüntülerine erişilebildiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar uyarıyor: Asıl büyük risk önümüzdeki 4-5 yıl içinde ortaya çıkabilir.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Ancak internet bağlantısı, kamera ve sensörler içeren bu cihazların güvenliği yeniden gündeme geldi.
7 bin robot süpürgeye erişim sağlandı
İspanya’da bir yazılım mühendisinin geliştirdiği özel yazılım sayesinde yaklaşık 7 bin robot süpürgenin canlı kamera görüntülerine erişilebildiği iddia edildi. Çalışmanın tersine mühendislik yöntemiyle yapıldığı belirtildi.
Güvenlik açığı firmaya bildirildi
Söz konusu mühendis, açığı kötüye kullanmak yerine firmaya bildirdi. Şirketin yazılım güncellemesiyle güvenlik açığını kapattığı ifade edildi.
“Yüzde 100 dijital güvenlik yok”
Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, internete bağlı tüm cihazların potansiyel risk taşıdığını belirterek dijital dünyada mutlak güvenliğin mümkün olmadığını söyledi.
En büyük risk: Mahrem alanlar
Uzmanlara göre robot süpürgeler evin her noktasına girebildiği için yatak odaları ve özel yaşam alanları da risk altına girebilir.
Daha önce de benzer olaylar yaşandı
Geçmişte bazı robot süpürgelerin uzaktan müdahaleyle hakaret ve küfür içeren sesler çıkardığı ortaya çıkmıştı. Bu durum cihazların yazılımsal açıklarının ne kadar ciddi olabileceğini gösterdi.
Asıl tehlike önümüzdeki yıllarda
Akıllı ev teknolojilerinin hızla yayılacağını belirten uzmanlar, akıllı buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi cihazların da aynı ağda çalışmasının riskleri büyüteceğini vurguluyor.
